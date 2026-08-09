Sự kết hợp cựu binh và nhân tố trẻ đưa Malaysia vào bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp Malaysia giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ chuẩn bị đối đầu với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines tại sân vận động Kuala Lumpur. Pha lập công duy nhất ở phút 16 của cầu thủ trẻ G. Pavithran giúp đội bóng này giành trọn 3 điểm. Kết quả này, cùng việc Thái Lan vượt qua Myanmar 2-0 ở trận đấu cùng giờ, đã đảm bảo cho Malaysia một vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng B, qua đó lập tấm vé bước tiếp vào vòng knock-out.

Malaysia đang cho thấy sự hiệu quả.

Bản lĩnh từ kinh nghiệm của dàn cựu binh

Trở lại vòng bán kết sau khi lỡ hẹn ở kỳ giải 2024 là thành quả đáng ghi nhận của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe. Ông nhận nhiệm vụ tiếp quản ghế nóng chỉ một tháng trước giải đấu sau sự ra đi bất ngờ của HLV Peter Cklamovski. Danh sách triệu tập ban đầu của Malaysia gây nhiều tranh cãi khi chỉ có 4 cầu thủ có trên 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi 19 người có chưa đầy 10 trận đấu quốc tế và 9 cái tên chưa từng thi đấu cho đội tuyển.

Dù đối mặt với bài toán lực lượng, sự cân bằng trong lối chơi của Malaysia đã được duy trì nhờ vai trò then chốt từ các cựu binh. Thủ quân Paulo Josue đóng góp 3 bàn thắng từ đầu giải, trong đó có cú đúp quan trọng giúp đội nhà lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 ở lượt trận mở màn. Sự hiện diện của Mohamadou Sumareh bên hành lang cánh, kết hợp cùng bộ đôi nhập tịch Endrick, Ezequiel Aguero và tiền đạo Syafiq Ahmad, đã tạo nên bộ khung vững chắc cho toàn đội.

Sự bứt phá của những nhân tố mới

Nhờ điểm tựa từ các trụ cột, các tài năng trẻ của Malaysia đã có không gian để thể hiện năng lực. Tiền vệ 21 tuổi G. Pavithran, người đang thi đấu cho đội dự bị của Johor Darul Ta’zim, đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Philippines. Bên cạnh đó, hậu vệ trái 24 tuổi V. Ruventhiran cũng để lại dấu ấn bằng nguồn năng lượng dồi dào suốt hành trình vòng bảng.

Malaysia chuẩn bị chạm trán Việt Nam.

Đáng chú ý, tiền vệ 27 tuổi Wan Kuzain – người từng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) cho Sporting Kansas City – đã thực hiện đường kiến tạo quyết định bằng chân trái cho Pavithran ghi bàn. Tư duy chơi bóng hiện đại của Kuzain đang dần trở thành mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe.

Sẵn sàng cho cuộc chạm trán tuyển Việt Nam

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của dàn trụ cột và sức trẻ từ các tân binh đã tạo nên công thức chiến thắng cho Malaysia tại giải đấu năm nay. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ là đương kim vô địch Việt Nam.