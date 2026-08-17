Sự kiện Acer Day 2026 tại TP.HCM: Trải nghiệm công nghệ đỉnh cao kết hợp giải chạy Fun Run Acer Day 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm phát triển của hãng với thông điệp Shift The Game, mang đến giải chạy Fun Run cùng loạt không gian trải nghiệm công nghệ.

Acer Day 2026 đã chính thức diễn ra tại THISO Mall Sala, TP.HCM, mang đến chuỗi hoạt động quy mô dành cho cộng đồng yêu công nghệ và thể thao. Sự kiện năm nay mang thông điệp “Shift The Game”, đánh dấu cột mốc 10 năm chương trình được tổ chức thường niên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời kỷ niệm hành trình 50 năm hình thành và phát triển của tập đoàn Acer trên toàn cầu.

Giải chạy Acer Fun Run: Điểm nhấn kết nối thể thao và lối sống năng động

Tâm điểm của chuỗi hoạt động năm nay là giải chạy Acer Day Fun Run 2026 (Ngày Chạy Vui), diễn ra vào ngày 16/8/2026 tại THISO Mall Sala, TP.HCM. Với cự ly 5 km, giải chạy thu hút khoảng 2.000 người tham gia, mở rộng trải nghiệm từ thiết bị công nghệ sang lối sống vận động tích cực.

Bên cạnh đường chạy, sự kiện tích hợp các khu vực tương tác chuyên biệt như Gaming Zone và Lifestyle Zone. Người tham gia không chỉ chạy bộ mà còn tham gia các thử thách tương tác, chương trình trao giải và bốc thăm may mắn (lucky draw), tạo nên không gian kết nối đa dạng giữa cộng đồng gaming, thể thao và công nghệ.

Mở rộng không gian tương tác công nghệ thực tế cho cộng đồng

Khởi động từ năm 2017, Acer Day đã bước sang năm thứ 10 triển khai. Với chủ đề “Shift The Game”, sự kiện hướng tới mục tiêu khuyến khích người dùng chủ động thay đổi cách tiếp cận công nghệ và ứng dụng thiết bị vào nhiều khía cạnh của đời sống hàng ngày.

Tại không gian sự kiện ở THISO Mall Sala, các sản phẩm không chỉ được trưng bày theo cách truyền thống mà được đặt vào bối cảnh trải nghiệm thực tế. Khách tham quan có thể trực tiếp dùng thử các dòng thiết bị cao cấp phục vụ chơi game, sáng tạo nội dung, công việc văn phòng và đời sống thường nhật.

Thông qua việc trải nghiệm thực tế hiệu năng, chất lượng hiển thị màn hình, thiết kế cũng như các tính năng công nghệ mới trên từng thế hệ máy, người dùng có góc nhìn trực quan hơn thay vì chỉ tham khảo qua thông số kỹ thuật.

Dấu ấn 50 năm phát triển và chương trình kích cầu mùa tựu trường

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm Acer hoạt động trong ngành công nghệ toàn cầu. Thương hiệu khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa con người và công nghệ thông qua các sản phẩm tối ưu cho trải nghiệm thực tế.

Đồng thời, Acer Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi mùa tựu trường "Acer Back To School 2026: Học hết sức - Chơi hết mình" từ ngày 01/07 đến 30/09/2026. Học sinh, sinh viên và khách hàng mua các dòng laptop gaming hoặc laptop hiệu năng cao trong thời gian này sẽ nhận được các phần quà tặng kèm hỗ trợ học tập và giải trí.