Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp xã trên toàn quốc. Tại Lâm Đồng, sự kiện này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây.

Chiều 13/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương liên quan về triển khai tổ chức các nội dung thuộc sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là hoạt động cộng đồng quy mô lớn, rất có ý nghĩa, diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi cả nước bước giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí cho rằng, tại địa phương, sự kiện này sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” đến tất cả các xã, phường, đặc khu và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân triển khai các nội dung theo yêu cầu để chương trình diễn ra tốt đẹp.

Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, cổ vũ và hoạt động âm nhạc đường phố trong thời gian diễn ra chương trình; Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động dân vũ, hoạt náo tạo khí thế trong thời gian diễn ra sự kiện; Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin trước, trong và sau sự kiện nhằm lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt về mục đích, ý nghĩa sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về mục đích, yêu cầu của sự kiện, tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch và đề xuất các thành phần và số lượng tham gia, cùng các hạng mục cần triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công an và Báo Nhân Dân…

Nhà báo Mai Văn Bảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng đóng góp ý kiến, đề xuất một số nội dung liên quan về trang phục, các nội dung phụ trợ trên cung đường đi và khuyến khích sinh viên các trường đại học đóng chân trên địa bàn cùng tham gia sự kiện, cùng một số nội dung phối hợp.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sự kiện chính diễn ra từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, ngày 16/8. Những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Dự kiến, tại Lâm Đồng, ít nhất có 5.000 người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

* Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8, người dân cả nước đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. * Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, ngày 16/8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và các nội dung theo chương trình. Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, thực hiện đi bộ đồng loạt trên toàn quốc. * Theo cung giờ trên, tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, thực hiện đi bộ quanh hồ Xuân Hương; tại các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng thực hiện theo các nội dung và khung giờ theo kế hoạch.