Sự kiện Google I/O Extended Hanoi 2026 trở lại với tâm điểm Agentic AI tại Hà Nội ngày 15/8 Google I/O Extended Hanoi 2026 diễn ra ngày 15/8/2026 tại Hà Nội, quy tụ chuyên gia công nghệ hàng đầu thảo luận về kỷ nguyên Agentic AI và hệ sinh thái Google.

Sự kiện Google I/O Extended Hanoi x AI Riser Vietnam 2026 do Google Developer Group Hanoi (GDG Hanoi) tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/8/2026 tại Hà Nội. Bước sang mùa thứ 12, đây là một trong những chương trình công nghệ cộng đồng quy mô lớn dành cho cộng đồng nhà phát triển, kỹ sư phần mềm, quản lý sản phẩm và các chuyên gia trí tuệ nhân tạo trên toàn quốc.

Với thông điệp chủ đạo "Crossing into Agentic era", chương trình tập trung cập nhật những công bố mới nhất từ Google I/O 2026, đồng thời đi sâu phân tích các xu hướng công nghệ đang định hình tương lai ngành phần mềm.

Google I/O Extended Hanoi 2026 mang đến thông điệp “Crossing into Agentic era”

Tập trung vào hệ sinh thái AI thế hệ mới của Google

Tiếp nối tinh thần từ sự kiện toàn cầu Google I/O 2026, phiên bản mở rộng tại Hà Nội xoay quanh các chủ đề kỹ thuật then chốt bao gồm Agentic AI, AI Agents, Gemini Models, Gemini API và Google AI Studio. Bên cạnh đó, các mô hình phát triển hiện đại như AI-native Development, Agentic Coding, cùng ứng dụng của Firebase, Google Cloud, Android AI Experiences và Multimodal AI cũng được đưa vào nội dung thảo luận chính.

Sự kiện quy tụ lực lượng đông đảo các nhà sáng tạo công nghệ, startup founders, CTO, Product Managers và AI Engineers. Nội dung chia sẻ tập trung vào tính ứng dụng thực tiễn, giúp các đội ngũ kỹ thuật tối ưu hóa quy trình xây dựng và vận hành ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Chương trình chuyên đề và phiên thực hành chuyên sâu

Google I/O Extended Hanoi x AI Riser Vietnam 2026 mang đến chuỗi phiên tham luận chất lượng được dẫn dắt bởi các chuyên gia uy tín trong ngành:

Chia sẻ Keynote và Phiên thực hành (Hands-on Workshop): Do diễn giả Nguyễn Bá Ngọc - Google Developer Expert Cloud AI, Founder & CEO ProtonX trực tiếp trình bày.

Do diễn giả Nguyễn Bá Ngọc - Google Developer Expert Cloud AI, Founder & CEO ProtonX trực tiếp trình bày. Phiên chuyên đề mở rộng AI doanh nghiệp: Chủ đề "Scale enterprise AI development with FPT Token Factory" do ông Dương Quang Tiến, Developer Community Manager tại FPT Smart Cloud trình bày, tập trung vào giải pháp tối ưu chi phí và quy mô phát triển AI.

Chủ đề "Scale enterprise AI development with FPT Token Factory" do ông Dương Quang Tiến, Developer Community Manager tại FPT Smart Cloud trình bày, tập trung vào giải pháp tối ưu chi phí và quy mô phát triển AI. Phiên chuyển đổi hạ tầng AI Agent: Chủ đề "From Prompt Engineering to Graph Engineering: 18 Months That Rewired How We Build AI Agents System" do ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (LM of AIR) tại Sun* chia sẻ.

Chủ đề "From Prompt Engineering to Graph Engineering: 18 Months That Rewired How We Build AI Agents System" do ông Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (LM of AIR) tại Sun* chia sẻ. Phiên phát triển ứng dụng AI: Chủ đề "Building AI apps with the Google Ecosystem" trình bày bởi ông Sumit Chandel, Developer Relations Engineer tại Google for Firebase.

Các hoạt động của chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia lớn từ công đồng yêu công nghệ Việt Nam

Sân chơi đổi mới sáng tạo AI Riser Vietnam 2026

Song hành cùng các phiên thảo luận kỹ thuật, ban tổ chức triển khai thử thách đổi mới sáng tạo AI Riser Vietnam 2026. Mang tinh thần Vibe Coding và Build with Google AI, đây là sân chơi dành cho cộng đồng yêu công nghệ thử nghiệm các ý tưởng mới và phát triển sản phẩm AI-native.

Chương trình nhận được sự đồng hành từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với vai trò Đơn vị bảo trợ sự kiện, Nhà tài trợ Vàng FPT AI Factory và Đối tác sự kiện Sun*. Bên cạnh các bài tham luận, sự kiện còn bố trí không gian networking, booth trải nghiệm công nghệ và các hoạt động kết nối cộng đồng.

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