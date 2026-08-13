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    Sự kiện tháng 9 của Apple: Tân CEO John Ternus ra mắt cùng iPhone màn hình gập và dòng 18 Pro

    Lê Nhân13/08/2026 11:30

    Apple bước vào bước ngoặt mới dưới thời tân CEO John Ternus, ra mắt iPhone Ultra gập và bộ đôi iPhone 18 Pro với chip A20 Pro tại sự kiện mùa thu.

    Sự kiện công nghệ thường niên vào tháng 9 của Apple năm nay đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cả về nhân sự cấp cao lẫn chiến lược kiến trúc phần cứng. Bên cạnh việc thay đổi vị trí điều hành tối cao khi Tổng giám đốc điều hành Tim Cook rời ghế nóng, Táo khuyết dự kiến trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra, cùng loạt nâng cấp cấu hình đáng chú ý trên dòng iPhone 18 Pro.

    Dấu ấn chuyển giao quyền lực: Tân CEO John Ternus tiếp quản sân khấu Apple

    Theo thông lệ, Apple chọn thời điểm 10 giờ sáng (giờ Thái Bình Dương) thuộc tuần thứ hai của tháng 9 để tổ chức sự kiện ra mắt. Do ngày Lễ Lao động tại Mỹ rơi vào thứ Hai (ngày 7/9), sự kiện nhiều khả năng diễn ra vào thứ Tư (ngày 9/9) hoặc lùi sang thứ Ba (ngày 15/9) để tối ưu lịch trình cho truyền thông quốc tế.

    Chuyển giao vị trí CEO tại Apple từ Tim Cook sang John Ternus

    Đáng chú ý, CEO Tim Cook sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9 để chuyển sang vai trò trong Hội đồng quản trị. Người kế nhiệm ông là John Ternus, cựu Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Sự kiện tháng 9 sẽ là màn ra mắt chính thức của John Ternus trên cương vị thuyền trưởng, mở ra kỉ nguyên lãnh đạo mới cho tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino.

    iPhone Ultra màn hình gập: Đột phá kiến trúc phần cứng sau một thập kỷ

    Sau hơn 10 năm duy trì phom dáng smartphone dạng thanh truyền thống, Apple bước vào phân khúc điện thoại gập với mẫu iPhone Ultra. Thiết bị sở hữu cơ chế gập mở dạng cuốn sách, tạo nên tỷ lệ khung hình gập lại tương tự một cuốn hộ chiếu.

    Mẫu thiết kế iPhone Ultra màn hình gập

    Về mặt kỹ thuật, iPhone Ultra được trang bị cụm máy ảnh đôi ở mặt sau (gồm camera góc rộng và góc siêu rộng) cùng một camera selfie phía trước. Hệ thống bảo mật sinh trắc học Touch ID tái xuất hiện dưới dạng tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên. Thuộc phân khúc siêu cao cấp, iPhone Ultra có mức giá khởi điểm dự kiến vượt mốc 2.000 USD, đi kèm các tùy biến sâu trên hệ điều hành iOS để tối ưu không gian hiển thị hai màn hình.

    Cấu hình dòng iPhone 18 Pro: Nâng cấp chip A20 Pro và camera khẩu độ thay đổi

    Trong khi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được điều chỉnh lùi lịch ra mắt sang mùa xuân năm sau, bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max là hai đại diện dòng smartphone truyền thống duy nhất xuất hiện tại sự kiện mùa thu này.

    Dòng sản phẩm iPhone 18 Pro và Pro Max

    Dòng Pro giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể nhưng bổ sung tùy chọn màu Đỏ sẫm (Dark Cherry) bên cạnh các màu Xanh nhạt, Xám đậm và Bạc. Bên trong thiết bị là vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình mới, modem kết nối C2 cải tiến và dung lượng pin tăng 6-8%. Cụm camera sau được tích hợp công nghệ khẩu độ thay đổi linh hoạt, kết hợp với cảm biến thế hệ mới và camera trước nâng cấp lên độ phân giải 24 megapixel.

    Thông số kỹ thuậtiPhone Ultra (Gập)iPhone 18 Pro / Pro Max
    Kiểu dáng thiết kếMàn hình gập dạng cuốn sáchKhung kim loại dạng thanh truyền thống
    Vi xử lý (SoC)Tối ưu cho đa nhiệm hai màn hìnhApple A20 Pro thế hệ mới
    Hệ thống cameraCamera đôi phía sau, camera selfie trướcCamera chính khẩu độ thay đổi, selfie 24 MP
    Phương thức bảo mậtCảm biến Touch ID phím cạnh bênCảm biến Face ID ẩn/khuyết điểm màn hình
    Phân khúc giáTrên 2.000 USDPhân khúc cao cấp truyền thống

    Apple Watch Series 12 và hệ sinh thái Smart Home tích hợp Siri AI

    Dòng sản phẩm thiết bị đeo thông minh chào đón Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Cả hai thiết bị tập trung vào việc duy trì độ ổn định hiệu năng nhờ vi xử lý S12 mới, không thay đổi nhiều về ngôn ngữ thiết kế ngoại thất cũng như chưa xuất hiện các cảm biến sức khỏe mới.

    Bên cạnh đó, Apple tái thiết lập hệ sinh thái nhà thông minh bằng việc cập nhật phần cứng cho Apple TV 4K và HomePod mini. Hai thiết bị này đóng vai trò trạm điều khiển trung tâm (Smart Home Hub), vận hành trên nền tảng hệ điều hành OS 27 tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Siri hoàn toàn mới. Đáng chú ý, Apple có thể sẽ hé lộ phiên bản xem trước của HomePad – thiết bị màn hình vuông chạy hệ điều hành HomeOS – trước khi chính thức thương mại hóa vào giai đoạn 2026-2027.

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      Khoa học - công nghệ
      Sự kiện tháng 9 của Apple: Tân CEO John Ternus ra mắt cùng iPhone màn hình gập và dòng 18 Pro
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