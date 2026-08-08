Sự sa sút của INEOS tại Manchester United: Từ kỳ chuyển nhượng thành công đến điểm D mờ nhạt Khác hẳn đợt mua sắm thành công năm 2025, kế hoạch tái thiết Manchester United của INEOS đang hụt hơi trước thềm khởi tranh mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Trước thềm mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027, bầu không khí hưng phấn từng bao trùm Old Trafford dưới triều đại INEOS đang hạ nhiệt một cách đáng báo động. Trái ngược hoàn toàn với sự chủ động và bùng nổ của kỳ chuyển nhượng một năm trước, kế hoạch củng cố đội hình của Manchester United hiện đang bộc lộ sự trật nhịp rõ rệt.

Sir Jim và INEOS chưa làm đủ so với kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Ký ức ngọt ngào từ kỳ chuyển nhượng hè 2025

Nhìn lại mùa hè 2025, tập đoàn INEOS của Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cùng CEO Omar Berrada từng nhận vô số lời khen ngợi nhờ chiến lược chuyển nhượng nhanh gọn và quyết đoán. Ở thời điểm đó, cựu HLV Ruben Amorim đã được cung cấp những nhân tố chất lượng để nâng cấp toàn diện hàng tấn công.

Tiến trình mua sắm năm đó diễn ra vô cùng bài bản và hiệu quả:

Matheus Cunha: Mở màn thị trường khi cập bến Old Trafford vào đầu tháng 6/2025.

Mở màn thị trường khi cập bến Old Trafford vào đầu tháng 6/2025. Bryan Mbeumo: Tiếp bước gia nhập từ Brentford chỉ một tháng sau đó.

Tiếp bước gia nhập từ Brentford chỉ một tháng sau đó. Benjamin Sesko: Hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bom tấn vào tháng 8/2025.

Hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bom tấn vào tháng 8/2025. Senne Lammens: Cập bến bất ngờ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng và nhanh chóng trở thành bản hợp đồng thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các tài năng trẻ đầy hứa hẹn như Diego Leon và Enzo Kana-Biyik đã giúp mùa hè 2025 của Quỷ đỏ nhận được mức đánh giá cao là điểm B (8/10) nhờ định hướng chiến lược rõ ràng và mang lại giá trị tức thì.

Cunha và Mbeumo là 2 thương vụ thành công của Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

Mùa hè 2026 trầm lắng và những kế hoạch bị đổ vỡ

Tuy nhiên, sự bùng nổ ấy đã không được lặp lại trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sự chững lại của Manchester United một phần đến từ tác động chung của thị trường sau kỳ World Cup, nhưng nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở việc thiếu hụt động lực trong việc dứt điểm các mục tiêu trọng điểm.

Điển hình là thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ từ tháng 6/2026, đàm phán lại bất ngờ sụp đổ hoàn toàn vào tháng 7. Sau tổn thất này, tân HLV Michael Carrick mới có được chữ ký lớn đầu tiên trong 7 tháng nắm quyền khi mang về Andrey Santos từ Chelsea với mức giá ban đầu 48 triệu bảng vào đầu tháng 7/2026. Ngay sau đó, Youri Tielemans cũng gia nhập từ Aston Villa để bổ sung chất thép cho tuyến giữa.

Mặc dù vậy, phần lớn các thương vụ còn lại của Quỷ đỏ chỉ mang tính chất gia tăng chiều sâu hoặc phục vụ tuyến trẻ, bao gồm Karl Darlow, Kit Margetson, Tynan Thompson và Cristian Orozco. Việc thiếu vắng các hợp đồng mang tầm vóc hàng đầu khiến kỳ chuyển nhượng năm 2026 của Manchester United bị đánh giá tụt dốc xuống mức điểm D (6/10).

Thách thức tái thiết đối với INEOS và HLV Michael Carrick

Thượng tầng INEOS hiện đang rơi vào thế phải tái thiết lập lại toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng lần thứ hai trong cùng một mùa giải khi các phương án ưu tiên không đi đúng hướng. Khi Ngoại hạng Anh đang tiến gần ngày khởi tranh, niềm tin của cộng đồng người hâm mộ dành cho bộ sậu thượng tầng tại Old Trafford đang giảm sút đáng kể.

Dù thời gian trên thị trường chuyển nhượng vẫn còn để Manchester United sửa sai, áp lực đặt lên vai Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự là cực kỳ lớn. Quỷ đỏ buộc phải có những bước đi hành động quyết liệt và đột phá trong những ngày còn lại nếu không muốn bước vào mùa giải mới với một lực lượng chưa thực sự hoàn thiện.