Sự tiến hóa của trực thăng tấn công Ka-50 và sức mạnh thực chiến của Ka-52 Alligator Khám phá bước tiến từ thiết kế cánh quạt đồng trục độc bản của Ka-50 Black Shark đến khả năng tác chiến đa năng của Ka-52 trong môi trường xung đột hiện đại.

Dòng trực thăng tấn công của Cục thiết kế Kamov, bắt đầu từ nguyên mẫu B-80 (tiền thân của Ka-50), đã tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy thiết kế khí động học quân sự. Với hệ thống cánh quạt đồng trục đặc trưng, các dòng trực thăng này không chỉ thay đổi diện mạo của không quân lục quân Nga mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về khả năng cơ động và hỏa lực trên chiến trường.

Thiết kế cánh quạt đồng trục: Lợi thế kỹ thuật khác biệt

Vào tháng 12-1976, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đặt ra yêu cầu về một dòng trực thăng tấn công mới đủ sức đối trọng với AH-64 Apache của Mỹ. Cục thiết kế Kamov đã đưa ra lời giải bằng hệ thống cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, một kỹ thuật vốn là thế mạnh của họ trên các dòng trực thăng hải quân như Ka-25 và Ka-27.

Cơ cấu này cho phép loại bỏ hoàn toàn cánh quạt đuôi, giúp trực thăng có khả năng cơ động vượt trội, đặc biệt là tốc độ leo cao và khả năng bay đứng tại chỗ ổn định. Việc không có cánh quạt đuôi cũng giúp giảm thiểu rủi ro khi tác chiến ở độ cao thấp hoặc trong môi trường rừng núi, nơi các vật cản dễ gây hư hại cho hệ thống truyền động đuôi truyền thống. Quan trọng hơn, thiết kế này giúp tối ưu hóa công suất động cơ, cho phép máy bay mang theo tải trọng vũ khí lớn hơn đáng kể.

Trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark với thiết kế cánh quạt đồng trục đặc biệt

Những đột phá công nghệ trên Ka-50 Black Shark

Ka-50, hay còn gọi là "Cá mập đen", gây kinh ngạc khi ra mắt với cấu hình chỉ một phi công duy nhất. Để hiện thực hóa điều này, máy bay được trang bị hệ thống định vị và nhắm mục tiêu tự động hóa cao, giúp giảm tải công việc cho phi công. Việc cắt giảm nhân sự trong buồng lái giúp thu nhỏ kích thước máy bay, giảm diện tích bộc lộ trước radar và tiết kiệm chi phí huấn luyện.

Đặc biệt, Ka-50 là dòng trực thăng đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống ghế phóng cứu hộ K-37-800. Khi kích hoạt, các cánh quạt sẽ tự động bị tách rời bằng thuốc nổ trước khi phi công được phóng ra ngoài, đảm bảo khả năng sống sót tối đa trong các tình huống khẩn cấp. Sức mạnh của máy bay đến từ hai động cơ tuabin trục TV3-117VMA, cho phép triển khai kho vũ khí uy lực bao gồm tên lửa chống tăng Vikhr tầm bắn 10km, tên lửa đối không Igla-V và pháo 30mm.

Bài học từ thực chiến Chechnya và sự chuyển mình sang Ka-52

Mặc dù thể hiện xuất sắc tại chiến trường Chechnya với khả năng sống sót cao ngay cả khi cánh quạt hư hại nặng, Ka-50 vẫn bộc lộ nhược điểm về khối lượng công việc quá lớn đối với một phi công duy nhất. Trong các cuộc tác chiến cường độ cao ở độ cao cực thấp, việc vừa điều khiển máy bay vừa vận hành vũ khí trở nên quá sức.

Kết hợp với khó khăn tài chính giai đoạn hậu Xô Viết, Nga đã quyết định phát triển phiên bản nâng cấp Ka-52 Alligator. Điểm thay đổi cốt lõi là buồng lái hai chỗ ngồi với cấu hình phi công ngồi cạnh nhau, một thiết kế hiếm thấy trên trực thăng tấn công. Cấu hình này giúp hai thành viên tổ lái phối hợp tốt hơn, chia sẻ nhiệm vụ điều khiển và chỉ thị mục tiêu một cách hiệu quả.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator

Ka-52M: Tương lai của tác chiến đa năng

Hiện nay, Ka-52 đã trở thành xương sống của không quân lục quân Nga. Tại các xung đột gần đây, dòng trực thăng này không chỉ thực hiện nhiệm vụ diệt tăng mà còn đảm nhiệm vai trò mới là đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV). Pháo 30mm kết hợp với hệ thống ngắm bắn chính xác đã chứng minh hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu bay nhỏ và chậm.

Phiên bản mới nhất Ka-52M tiếp tục được nâng cấp với radar mảng pha chủ động (AESA) Rezets và tên lửa dẫn đường LMUR có tầm bắn lên tới 15km. Những cải tiến này cho phép trực thăng tấn công mục tiêu từ ngoài tầm với của hầu hết các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) hiện nay, khẳng định vị thế của dòng Kamov trong bản đồ vũ khí thế giới.