Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh phiên họp

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và bảo đảm tính liên tục của các chính sách

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, bao gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thuỷ lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Dự án Luật được bố cục gồm 12 Điều, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính. Ngoài ra, dự án Luật phân quyền 21 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Dự án Luật có 02 nhóm nội dung chính: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; Phân quyền thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, dự án Luật còn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật như lý do nêu trong Tờ trình số 370/TTr-CP của Chính phủ, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm tính liên tục của các chính sách quy định tại Nghị quyết số 66/2019/NQ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành từ 01/3/2027.

Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đáp ứng yêu cầu hồ sơ theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Việc trình Quốc hội theo quy trình "2 trong 1" tại Kỳ họp không thường lệ (tháng 8/2026) là có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, gắn với thời hạn xử lý văn bản trước 01/3/2027.

Dự thảo Luật sửa đổi 02 nhóm nội dung chính: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời sửa đổi một số khoản, điểm tại 22 Điều của 6 luật khác và 01 khoản của Luật Địa chất và khoáng sản để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Thường trực Ủy ban nhận thấy phạm vi sửa đổi là phù hợp, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, nhất là các văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm không làm phát sinh chính sách mới, tuân thủ Quy định số 178-QĐ/TW.

Về cơ bản, dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Đối với từng luật được sửa đổi, bổ sung, đề nghị rà soát bảo đảm thống nhất với quy định chuyển tiếp tại Điều 12 của dự thảo Luật, nhất là đối với văn bản, giấy phép, hồ sơ đã cấp hoặc tiếp nhận trước ngày Luật có hiệu lực. Dự thảo Luật cơ bản phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam (WTO, CPTPP, EVFTA, biến đổi khí hậu...). Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát để không làm phát sinh xung đột, chồng chéo, trong đó có cam kết Net Zero vào năm 2050 và đánh giá đầy đủ hơn tác động của phân cấp, phân quyền đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong khuôn khổ phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung đóng góp ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; tạo điều kiện hỗ trợ kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền cần đi với quy chuẩn rõ ràng về thủ tục; tăng cường công tác hậu kiểm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên họp

Cần luật hóa cơ chế hậu kiểm bằng công nghệ, áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã QR và quy định rõ nguồn lực tài chính cho hoạt động giám sát tại địa phương

Phát biểu chỉ đạo và đóng góp ý kiến tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là bước đi có tính đột phá nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự luật đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Đây là hướng cải cách rất đáng ghi nhận vì giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân. Ghi nhận tinh thần cải cách của dự án luật, tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc sửa luật phải bảo đảm hiệu quả để luật thực sự đi vào cuộc sống, không tạo ra khoảng trống quản lý hoặc tình trạng "bình mới nhưng rượu cũ".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ban soạn thảo dự án luật hệ thống lại ngay từ đầu dự luật theo hai nhóm rõ ràng gồm nhóm luật về nông nghiệp và nhóm luật về tài nguyên, môi trường để người dân, doanh nghiệp dễ theo dõi, thay vì chỉ liệt kê tên các đạo luật như hiện nay.

Một trong những vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý là việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo đó, khi giảm các thủ tục cấp phép ban đầu thì áp lực sẽ chuyển sang công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép. Trong khi đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tại nhiều địa phương hiện còn mỏng, thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần luật hóa cơ chế hậu kiểm bằng công nghệ, áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã QR và quy định rõ nguồn lực tài chính cho hoạt động giám sát tại địa phương nhằm tránh tình trạng buông lỏng quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thống nhất trên phạm vi cả nước.

"Thách thức là nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không được ban hành đồng bộ và rõ ràng, mỗi địa phương sẽ có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Hệ quả là vô tình tạo ra các giấy phép con hoặc sự cát cứ thông tin giữa các tỉnh, mỗi tỉnh một kiểu", Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế.

Một nội dung khác được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý là phải rà soát kỹ để tránh xung đột giữa 10 luật được sửa đổi với các luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường hay Luật Lâm nghiệp. Chủ tịch Quốc hội dẫn ví dụ thủ tục nuôi trồng thủy sản trên biển hiện vẫn vướng ở khâu giao khu vực biển và đánh giá tác động môi trường. Nếu chỉ sửa Luật Thủy sản mà không liên thông với Luật Bảo vệ môi trường thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các thủ tục như cũ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần nghiên cứu cơ chế cấp phép liên thông, giao một đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm giải quyết đồng thời các thủ tục để trả kết quả một lần duy nhất cho doanh nghiệp; số hóa triệt để, xóa bỏ nộp bản giấy song song.

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án luật

Giải trình ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường liên quan đến hai lĩnh vực chính: Thứ nhất, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng. Từ đó, phân cấp 21 thủ tục hành chính từ Bộ về cho Ủy ban nhân dân các tỉnh; cắt giảm 38 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giải trình ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để xử lý việc trên, Chính phủ đã có Nghị quyết để cắt giảm theo tinh thần Nghị quyết 26 của Quốc hội. Quá trình soạn thảo luật đã tuân thủ đầy đủ các cơ sở chính trị và pháp lý, bám sát tình hình thực tiễn, tổng hợp và tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong quá trình hoàn thiện dự án luật. Chính phủ cũng đã nhiều lần chỉ đạo hoàn thiện, rà soát lại việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh nhưng không để trống khoảng trống pháp lý.

Qua ý kiến góp ý của Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn, tập trung bảo đảm thực thi, nhất là rà soát đơn giản các thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu. Trong đó, có nội hàm thủ tục, chủ thể thực hiện, thành phần hồ sơ, quy trình thời hạn, cơ chế giải thích quy định và thường xuyên đánh giá mối tương quan với các luật, quy định khác. Đặc biệt là các công cụ kỹ thuật chuyên ngành để đảm bảo tổng thể các gói chính sách thống nhất và thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cơ chế hậu kiểm chặt chẽ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án luật đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đầy đủ các thủ tục và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến thông qua vào Kỳ họp chuyên đề vào tháng 8 tới.

Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi trong từng luật và toàn bộ hệ thống pháp luật

Phát biểu kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ dự án luật theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thẩm tra và có báo cáo đề cập toàn diện, nêu bật nhiều vấn đề sát đáng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết ban hành luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Luật hóa kịp thời cơ chế chính sách đang thực hiện theo Nghị quyết 66/2019 của Chính phủ, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý sau ngày 01/3/2027. Nhất trí báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật vào Chương trình lập pháp 2026 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo trình tự thủ tục rút gọn.

Để bảo đảm chất lượng và thời hạn gửi tài liệu dự án luật trình Quốc hội theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và kết luận của phiên họp để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án luật.

Trong đó cần lưu ý, bảo đảm thể chế đầy đủ các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14, các nghị quyết trụ cột có tính chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Quán triệt nguyên tắc đúng phạm vi, đúng mục tiêu, đúng tính chất của một dự án luật sửa đổi bổ sung nhiều luật. Theo đó, chỉ được rút ngắn về thời gian nhưng tuyệt đối không cắt bớt quy trình thủ tục và không hạ thấp yêu cầu về chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tập trung vào các nội dung thực sự liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, phân quyền trong thực hiện thủ tục. Tuyệt đối không lồng ghép các chính sách mới hoặc mở rộng sang những vấn đề cần phải được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ hoặc là xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi sửa đổi toàn diện từng luật.

Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi trong từng luật và toàn bộ hệ thống pháp luật, nhất là về thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, quy định chuyển tiếp và các nội dung được luật hóa từ Nghị quyết 66/2019 của Chính phủ…

Trên cơ sở kết luận phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại Kỳ họp không thường lệ. Cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tiếp thu chỉnh lý và chất lượng của dự án luật, hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ thông qua để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, bảo đảm tiến độ theo quy định và thời gian chậm nhất là 25/7.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án luật, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung, nhất là những nội dung có tính phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn thiện thông báo kết luận phiên họp để cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.