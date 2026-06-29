Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng đó đề xuất nâng mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh.

Theo Bộ Công an, các quy định về mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh theo quy định Bộ luật Hình sự hiện hành là chưa phù hợp với sự biến động về giá cả, sự phát triển về điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay (mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2013 đến 4/2016 là 1.150.000 đồng; hiện nay là 2.340.000 đồng, dự kiến từ 01/7/2026 sẽ nâng lên 2.530.000 đồng; tăng gấp hơn 2 lần).

Bên cạnh đó, theo số liệu của cơ quan thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 45,7 triệu đồng/người, trong khi GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 125,5 triệu đồng/người; theo kết quả sơ bộ Khảo sát mức sống dân cư năm 2025, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2025 đạt khoảng 5,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3% so với năm 2024.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu tăng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại các tội danh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tránh hình sự hoá những hành vi có nguy hiểm không đáng kể cho xã hội.

Bổ sung quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Cũng theo Bộ Công an, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại các Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia về kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước… và bảo đảm phù hợp với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, dự thảo Bộ luật bổ sung quy định về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như sau:

Mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới và mô hình kinh doanh mới trên cơ sở thể chế hoá quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng vũ trang, nhằm thể chế Đề án Bảo vệ cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang đã được Bộ Chính trị thông qua và phục vụ việc nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.