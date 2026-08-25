Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh Quochoi.vn

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật về tài nguyên và môi trường

Ngày 24/8, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo Quochoi.vn, với 465/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,00% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

10 luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thuỷ lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Luật chỉ tập trung luật hoá Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; không phát sinh chính sách mới (ngoại trừ luật hóa 01 nội dung của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP).

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Luật sửa đổi, bổ sung 08 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Về phân quyền thủ tục hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung 04 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Không làm phát sinh chính sách mới về nông nghiệp và môi trường

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thiết kế, soạn thảo các quy định của Luật, đảm bảo tuân thủ đầy đủ cơ sở chính trị và pháp lý, thường xuyên cập nhật tình hình thực tiễn, bám sát nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương, duy trì thống nhất, đồng bộ với các luật hiện hành.

Tại các phiên thảo luận tại kỳ họp, đã có 71 lượt phát biểu tại tổ và 26 lượt phát biểu tại hội trường của các đại biểu Quốc hội, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với dự án Luật này.

Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát kỹ trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật

Báo cáo làm rõ một số vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác ngoài phạm vi của Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Về vấn đề này, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Luật này chỉ tập trung luật hóa 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ và chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không làm phát sinh chính sách mới.

Chính phủ xin ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động, tham vấn các chủ thể có liên quan để đề xuất xử lý khi sửa đổi toàn diện một số luật liên quan trong thời gian tới.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Đối với một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế rà soát, loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật đã quy định các trường hợp thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký hoặc bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, đã giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư, trong đó quy định các trường hợp thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi danh mục khi có bằng chứng khoa học cho thấy thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường hoặc bị cảnh báo bởi một số tổ chức quốc tế.

Thực tế quản lý trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã loại bỏ 14 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, 1.706 sản phẩm, 1.265 hàm lượng hoạt chất không đáp ứng quy định ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Hiện nay, một số hoạt chất khác trong danh mục cũng đã đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động thực hiện rà soát, phối hợp nghiên cứu, thu thập các thông tin để đề xuất loại bỏ khỏi danh mục trong thời gian tới.

Do thuốc bảo vệ thực vật là một vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt là trong việc đảm bảo các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn trong sản xuất, nhập khẩu, quản lý và sử dụng nhằm bảo đảm tính hiệu quả và khả thi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Không bãi bỏ điều kiện sản xuất giống cây trồng và điều kiện sản xuất phân bón

Đối với một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ điều kiện buôn bán phân bón và giống cây trồng, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, dự thảo Luật Đầu tư dự kiến sẽ bỏ ngành nghề buôn bán phân bón, giống cây trồng nên dự thảo Luật này cũng quy định bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh buôn bán phân bón, giống cây trồng tương ứng để bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; không bãi bỏ điều kiện sản xuất giống cây trồng và điều kiện sản xuất phân bón tại Luật Trồng trọt.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Luật Trồng trọt đã quy định đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, phân bón; các hành vi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón giả hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn nữa, việc kiểm soát chất lượng hàng hóa đối với giống cây trồng và phân bón không chỉ được quy định bởi Luật Trồng trọt mà còn được thực hiện theo quy định của các pháp luật khác có liên quan, gồm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; pháp luật hành chính; pháp luật hình sự…

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tình hình, tổng kết thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng của người dân./.