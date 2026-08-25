Sửa đổi chính sách, chế độ với sĩ quan phục viên

Bộ Quốc phòng đang sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến chính sách, chế độ với sĩ quan phục viên.

Các chính sách, chế độ với sĩ quan phục viên được Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2025/TT-BQP và Thông tư số 162/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Chính sách, chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp cho sĩ quan phục viên

Theo đó, sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên; khi được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên thì được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số…/2026/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần được thực hiện như sau:

Cách tính hưởng trợ cấp tạo việc làm:

Tiền trợ cấp tạo việc làm = 03 tháng x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Trợ cấp phục viên một lần được tính theo công thức:

Tiền trợ cấp phục viên một lần = Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này x Số năm công tác hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này x 1,5 tháng

Chế độ trợ cấp một lần với thân nhân của sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần

Sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần thì thân nhân của sĩ quan được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân của sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần thực hiện như sau:

Tiền trợ cấp một lần cho số năm công tác = Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này x Số năm công tác hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này x 01 tháng.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng đề xuất:

Thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức cứ một năm tăng thêm do quy đổi được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này./.