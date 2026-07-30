Nên biết Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy: Chinh phục "gu" người trẻ bằng vị thơm ngon ngậy Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy mang đến trải nghiệm thưởng thức thơm ngon ngậy đặc trưng, đồng thời giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên để chiều lòng mọi khẩu vị.

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy hướng đến người tiêu dùng trẻ với hương vị thơm ngon cùng nguồn dinh dưỡng từ thiên nhiên

Bật gu sống lành mạnh cùng vị ngon ngậy chuẩn "Creamy"

Cùng với sự lên ngôi của lối sống healthy, giới trẻ ngày càng dành sự quan tâm cho những lựa chọn ăn uống tốt hơn đối với sức khỏe. Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là sữa thực vật, vì thế xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn của Gen Z.

Tuy nhiên, với thế hệ đề cao gu thưởng thức, một sản phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng thôi là chưa đủ. Giới trẻ còn kỳ vọng về một trải nghiệm trọn vẹn, với hương vị thơm ngon, đa dạng và đủ sức lôi cuốn để hào hứng duy trì mỗi ngày.

Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy ra đời, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của giới trẻ, mang đến hương vị thơm ngon ngậy đặc trưng và giá trị dinh dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên.

Ba hương vị của TH true OAT giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn thức uống từ thực vật cho thực đơn hằng ngày

Trải nghiệm "Thơm Ngon Ngậy" chinh phục gu giới trẻ

Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy mở ra trải nghiệm uống thơm ngon ngậy, đi kèm vị ngọt thanh tự nhiên của yến mạch cao cấp nhập khẩu từ những vùng trồng chất lượng trên thế giới.

Nhờ hương vị thơm ngậy đặc trưng, sản phẩm rất thích hợp để thưởng thức vào nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng nhanh gọn đến các bữa phụ tiện lợi.

TH true OAT Creamy được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản và chất màu tổng hợp

Bên cạnh trải nghiệm vị giác hấp dẫn, Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy còn kế thừa trọn vẹn những ưu điểm nổi bật của dòng sữa yến mạch nhà TH. Loại ngũ cốc này rất giàu dinh dưỡng khi sở hữu nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào từ carbohydrate, protein và chất xơ.

Đồng thời, sản phẩm cũng mang đến hàm lượng vitamin, khoáng chất phong phú như: Mangan, Magie, Phospho, Đồng hay Vitamin B1 để chăm sóc cơ thể mỗi ngày.

TH true OAT là lựa chọn thức uống từ thực vật, cung cấp nhiều dưỡng chất từ yến mạch, phù hợp với xu hướng dinh dưỡng lành mạnh

Thiết kế 180 ml nhỏ gọn giúp Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy nằm vừa vặn trong balo hay túi xách, sẵn sàng mang đi bất cứ đâu. Ngoài uống trực tiếp cực nhanh gọn, có thể kết hợp Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy với các nguyên liệu khác để biến tấu thành những món đồ uống hấp dẫn hằng ngày.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, những lựa chọn ăn uống cũng không còn dừng lại ở tiêu chí "tốt cho sức khỏe". Sữa Yến Mạch TH true OAT Creamy mang đến một lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa dinh dưỡng và cảm giác tận hưởng mỗi ngày.

Sự xuất hiện của sản phẩm góp phần mở rộng cách nhìn về sữa thực vật, nơi giá trị dinh dưỡng từ thiên nhiên được kết hợp hài hòa cùng hương vị hấp dẫn để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng.