Quốc phòng toàn dân Sức dân bảo vệ an ninh biên giới Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, người dân, nhất là người có uy tín, đã sát cánh với Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới trên đất liền.

Ông Bùi Văn Trà, thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tuần tra đường biên, kiểm tra cột mốc. Ảnh: Nguyễn Nam

Gia đình ông Y’Blôch, bon Sar Pa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng là hộ dân tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc ngay từ những ngày đầu thành lập. Hàng ngày, ngoài việc lao động sản xuất, ông cùng người dân trong bon thường xuyên kiểm tra hiện trạng cột mốc và khu vực biên giới được giao bảo vệ.

Ông Y’Blôch cho biết, từ khi tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc, người dân trong bon đều nhận thức đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi người và họ luôn nhắc nhở nhau đoàn kết cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm.

Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp xây dựng 43 tập thể, 879 hộ gia đình và 3.053 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 62/100 mốc quốc giới với trên 106 km đường biên giới và 25 công trình biên giới. Trong đó, 678 hộ gia đình và hơn 2.000 đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tự quản 42 mốc quốc giới với 87 km đường biên giới và 16 công trình biên giới.

Còn ông Bùi Văn Trà, thôn Đức Hòa, xã Thuận An, Tổ trưởng Tổ tự quản số 3 chia sẻ: "Sinh sống tại khu vực biên giới, tôi luôn xác định phải có trách nhiệm tham gia cùng với BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, tôi cũng như bà con trong thôn, bon luôn nêu cao trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các lực lượng để tham gia tuần tra đường biên, mốc giới. Các thành viên trong tổ tự quản luôn nhắc nhở bà con phải có trách nhiệm với bản, với biên giới, không phát rừng, xâm phạm vào đường biên giới".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, đứng chân trên địa bàn xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài khoảng 11 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thuận An xây dựng 6 tổ tự quản, vận động 126 hộ dân khu vực biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới. Đồn phân công đảng viên phụ trách nắm tình hình các hộ dân ở khu vực biên giới, lắp đặt 7 hòm thư tố giác tội phạm ở các khu dân cư. Toàn bộ hộ dân sống dọc biên giới đã ký cam kết thực hiện tốt phong trào “Quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon khu vực biên giới”, “Quần chúng tham gia tố giác tội phạm”.

Tỉnh Lâm Đồng có khoảng 141 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), được phân định bởi 100 mốc quốc giới. Thời gian qua, các tổ tự quản đường biên, cột mốc thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương ở khu vực biên giới; phát quang cột mốc, thông tầm nhìn trên biên giới; tuần tra, bảo vệ an toàn khu vực biên giới của tỉnh… Cụ thể, các tổ tự quản đường biên cột mốc đã cung cấp 1.649 tin, trong đó có 536 tin giá trị cho các đồn biên phòng; tố giác tội phạm 23 vụ/36 đối tượng; phối hợp giải quyết 62 vụ việc phức tạp; vận động 589 hộ đồng bào dân tộc thiểu số không di cư tự do...

Mô hình tổ tự quản đường biên góp phần trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, tăng cường đoàn kết quân dân, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.