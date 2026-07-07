Thể thao 360 Sức hút môn bóng bàn phía Đông Nam tỉnh Phong trào Đánh bóng bàn đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở các xã, phường phía Đông Nam tỉnh.

Bóng bàn là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi

Sôi nổi tại các câu lạc bộ

Tại khu vực thể thao thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Thiết, vào các buổi chiều hằng ngày, cả 6 bàn đều kín người chơi. Những cú giật bóng, cắt bóng, những pha đôi công liên tiếp khiến bầu không khí trở nên sôi động. Vừa ra nghỉ sau một trận đấu, ông Nguyễn Việt, năm nay 60 tuổi, vui vẻ chia sẻ: “Hằng ngày, tôi đều đến đây luyện tập. Chơi bóng bàn giúp tôi rèn luyện phản xạ, cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh. Hơn nữa, tôi còn được gặp gỡ với nhiều người bạn có cùng sở thích”.

Ông Nguyễn Việt là một trong những thành viên đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Ánh Sáng - Phan Thiết. Với niềm đam mê bóng bàn, không ngại thời tiết mưa, nắng, hằng ngày ông bắt xe buýt vượt quãng đường 50 km từ xã Lương Sơn vào Phan Thiết tập luyện. Từ chỗ yêu thích, ông là một trong những vận động viên “nòng cốt” của CLB tham gia thi đấu ở nhiều giải, từ cấp phường, tỉnh, đến toàn quốc và đều đạt những thứ hạng cao. Mới đây, ông cùng các đồng đội giành được 3 huy chương đồng ở các nội dung: đồng đội nam không tính lứa tuổi, đôi nam trên 35 tuổi và đơn nam trên 35 tuổi.

Phong trào Đánh bóng bàn được duy trì ở xã, phường phía Đông Nam tỉnh nhiều năm qua, nhờ sự hoạt động ổn định của các CLB. Có những CLB thành lập hơn 10 năm nay, thu hút từ 20 - 40 hội viên như: Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Ánh Sáng - Phan Thiết, khu phố 5 Phú Thủy, La Gi, Cánh Buồn Vàng - Mũi Né… Từ chỗ ban đầu là nơi rèn luyện sức khỏe, nhờ sự năng động của ban chủ nhiệm CLB, sự gắn bó mật thiết giữa các hội viên, dần dần trở thành ngôi nhà chung, nơi mọi người có thể chia sẻ, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Cũng qua thi đấu giao lưu, nhiều tay vợt có thêm những người bạn mới, sự hiểu biết, sẻ chia rộng rãi hơn.

Sân chơi phù hợp mọi lứa tuổi

Không cần sân bãi rộng, chỉ với một chiếc bàn, cây vợt và quả bóng nhỏ, bóng bàn đang trở thành môn thể thao gần gũi. Từ trẻ em, thanh niên đến người cao tuổi đều có thể tìm thấy niềm vui, sức khỏe và những mối quan hệ gắn kết qua từng đường bóng. Riêng tại CLB bóng bàn Ánh Sáng - Phan Thiết, hằng ngày đều có 40 người ở mọi lứa tuổi tập luyện; từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư và cả các vận động viên ngoài tỉnh. Trong số đó, nhiều gia đình có ông cháu, vợ chồng, cha con cùng tập bóng bàn.

Không khí tập luyện bóng bàn tại CLB bóng bàn Ánh Sáng- Phan Thiết

Khác với nhiều môn thể thao đòi hỏi sức bền lớn, bóng bàn cho phép người chơi điều chỉnh nhịp độ theo khả năng. Vì thế, bóng bàn đang là một trong số các môn thể thao được nhiều người trên 60 tuổi yêu thích. Ông Vũ Nghĩa (72 tuổi, phường Phan Thiết) bày tỏ: “Tôi duy trì chơi bóng bàn 12 năm nay. Đây là môn thể thao vừa sức với người cao tuổi. Nhờ tập luyện thường xuyên giúp tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lạc quan”.

Còn ông Lê Trung Hiếu, Chủ nhiệm CLB bóng bàn Phan Rí Cửa cho biết: “Chỉ cần vài phút khởi động, người chơi đã có thể bước vào trận đấu với những đường bóng nhẹ nhàng hoặc tốc độ cao tùy thể trạng. Trong quá trình chơi, người tập di chuyển liên tục, phối hợp tay, chân, mắt và não bộ. Chính sự phối hợp ấy giúp tăng khả năng phản xạ, nâng cao sự dẻo dai cho người lớn tuổi”.

Huấn luyện viên Phan Hoàng Hiếu đang hướng dẫn các bạn trẻ tập luyện bóng bàn

Không chỉ giúp nâng thể lực, môn bóng bàn đang góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Bên cạnh đó, các giải phong trào được tổ chức thường xuyên hơn giúp phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu. Từ những chiếc bàn bóng đặt tại nhà văn hóa khu phố, trung tâm thể thao, không ít vận động viên trẻ đã được “ươm mầm”, từng bước trưởng thành và đạt thành tích tại các giải bóng bàn do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức.