Kinh tế Sức hút từ những sự kiện thể thao Công an nhân dân cho du lịch Lâm Đồng Không chỉ là những cuộc tranh tài, các sự kiện thể thao của lực lượng Công an nhân dân đang tạo thêm dòng khách,quảng bá điểm đến cho du lịch Lâm Đồng.

Giải golf Công an nhân dân tại Sports Festival 2026

Mở thêm dư địa cho kinh tế sự kiện Lâm Đồng

Tháng 6/2026, giữa mùa du lịch hè, Đà Lạt đón một dòng khách khá đặc biệt. Họ mang theo quân phục, hành trang thi đấu và tinh thần của những người lính trên một “mặt trận” khác - sân đấu thể thao.

Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 - Khu vực III do Bộ Công an tổ chức tại Lâm Đồng quy tụ 34 đoàn, hơn 1.600 vận động viên, đến từ Công an 17 tỉnh, thành phố cùng các trường CAND khu vực phía Nam, miền Tây và Tây Nguyên.

Cùng những màn tranh tài sôi động, hơn 1.600 vận động viên cùng lực lượng huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ phục vụ và các thành viên đi cùng đồng nghĩa với một lượng lớn nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tiêu dùng tập trung trong khoảng một tuần.



Lễ khai mạc vào tối 20/6 tại Quảng trường Lâm Viên đã đưa hội thao ra khỏi phạm vi những sân đấu chuyên môn để trở thành một sự kiện phục vụ cộng đồng



Đặc biệt, lễ khai mạc vào tối 20/6 tại Quảng trường Lâm Viên đã đưa hội thao ra khỏi phạm vi những sân đấu chuyên môn để trở thành một sự kiện phục vụ cộng đồng. Người dân và du khách được theo dõi các màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ, kỵ binh, mô tô đặc chủng cùng nhiều hoạt động đặc sắc của lực lượng CAND.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, với vai trò đơn vị đăng cai Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 - Khu vực III, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, hậu cần, y tế, bảo đảm an ninh, an toàn.

“ Việc tổ chức thành công một sự kiện quy mô lớn của lực lượng CAND không chỉ thể hiện năng lực phối hợp, tổ chức của địa phương mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên cả nước hiểu thêm về vùng đất, con người Lâm Đồng cùng những trải nghiệm, ấn tượng tốt đẹp về địa phương. Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Nếu lấy mức chi tiêu bình quân 2 triệu đồng/người/ngày tại đô thị nghỉ dưỡng - mức tham chiếu được sử dụng khi tính toán tác động của dòng khách tại Sports Festival 2026 thì riêng hơn 1.600 vận động viên lưu lại khoảng một tuần đã có thể tạo ra quy mô chi tiêu trực tiếp trên 20 tỷ đồng.

Đây mới chỉ là một phép tính tham khảo, chưa bao gồm huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ phục vụ, người thân, cổ động viên và khách đến theo dõi sự kiện.

Câu chuyện này càng rõ hơn khi nhìn sang Sports Festival 2026 - chuỗi sự kiện do Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức. Theo kế hoạch cập nhật trong tháng 7, chuỗi sự kiện có 12 môn thi đấu, quy tụ hơn 17.000 vận động viên, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế.



Giải chạy “Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc” ngày 2/8 tại khu vực Phan Thiết đã thu hút gần 5.000 vận động viên

Riêng Giải chạy “Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc” ngày 2/8 tại khu vực Phan Thiết đã thu hút gần 5.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Với khoảng 5.000 vận động viên cùng 1.240 người tham gia lưu trú, mức chi tiêu bình quân ước khoảng 2 triệu đồng/người/ngày và 2 đợt cao điểm từ 31/7 - 2/8 và 7 - 9/8, tính toán của đơn vị tổ chức cho thấy giá trị gia tăng đóng góp vào GRDP của tỉnh có thể dao động từ 34,9 - 52,4 tỷ đồng.

Con số ấy cho thấy một góc nhìn: sự kiện thể thao không đơn thuần là chi phí tổ chức một sự kiện. Nếu được kết nối tốt với du lịch và dịch vụ, thể thao có thể tạo ra một dòng kinh tế mới cho điểm đến.

Từ sự kiện thể thao đến quảng bá điểm đến

Doanh thu chưa phải giá trị lớn nhất. Một hội thao có thể kết thúc sau vài ngày, song những hình ảnh được tạo ra từ sự kiện có thể tiếp tục "đi xa" hơn rất nhiều.



Hội thao CAND - Khu vực III là một ví dụ. Bộ Công an xác định việc lựa chọn Lâm Đồng đăng cai không chỉ tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, rèn luyện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến cán bộ, chiến sĩ và du khách.

Mỗi vận động viên, cán bộ, chiến sĩ đến Lâm Đồng còn có thể trở thành một “đại sứ” du lịch tự nhiên

Từ Quảng trường Lâm Viên, những màn biểu diễn võ thuật, mô tô đặc chủng, kỵ binh; từ những bài bắn súng, vượt vật cản đến những trận bóng đá, pickleball… được truyền tải qua báo chí và mạng xã hội. Cùng xuất hiện trong những khuôn hình ấy là cảnh quan, khí hậu và nhịp sống của Đà Lạt.

Nói cách khác, sự kiện trở thành một phương tiện truyền thông cho điểm đến.



Hàng ngàn người dân, du khách thích thú đến khai mạc Sports Festival 2026

Mỗi vận động viên, cán bộ, chiến sĩ đến Lâm Đồng còn có thể trở thành một “đại sứ” tự nhiên. Sau giờ thi đấu là một buổi dạo quanh hồ Xuân Hương, một chuyến tham quan hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, thác Datanla; là trải nghiệm cà phê, rau, hoa, đặc sản cao nguyên.

Những bức ảnh, đoạn video và câu chuyện được chia sẻ sau chuyến đi tiếp tục đưa hình ảnh Lâm Đồng đến với những nhóm du khách mới.



Sports Festival 2026 thu hút đông đảo du khách đến với Lâm Đồng

Sports Festival 2026 lại mở rộng câu chuyện ấy xuống không gian biển phía Nam của tỉnh. Các giải chạy, golf, tennis, bóng chuyền bãi biển, triathlon, đua xe đạp… tạo nên những sản phẩm thể thao gắn trực tiếp với cảnh quan và trải nghiệm du lịch.

Chuỗi sự kiện được định hướng phát triển thành lễ hội thể thao thường niên quy mô quốc gia, thay vì chỉ dừng ở những giải đấu đơn lẻ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Sports Festival 2026 cho rằng, mục tiêu của sự kiện không chỉ dừng lại ở tổ chức các cuộc tranh tài thể thao. Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng yêu cầu an toàn, đúng quy định, đồng thời khai thác hiệu quả sức lan tỏa của sự kiện để giới thiệu hình ảnh và tiềm năng du lịch Lâm Đồng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

“ Sự phối hợp giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam với tỉnh Lâm Đồng chính là cơ hội để thể thao trở thành cầu nối quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh một Lâm Đồng năng động, thân thiện và giàu tiềm năng đến với đông đảo vận động viên, đại biểu và du khách. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Sports Festival 2026

Lâm Đồng có lợi thế khi sở hữu cả không gian cao nguyên và biển, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch thể thao đa dạng. Vấn đề là làm sao biến người đến dự sự kiện thành du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Để làm được điều này, địa phương và doanh nghiệp có thể kết nối giải đấu với các tour ngắn, gói lưu trú - ẩm thực - tham quan, đồng thời giới thiệu nông sản, OCOP và đặc sản địa phương.

Cùng với đó, năng lực tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn và dịch vụ cho các sự kiện quy mô lớn cũng góp phần nâng sức cạnh tranh và thương hiệu điểm đến Lâm Đồng.

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại những khoảnh khắc thi đấu đẹp của Công an nhân dân

Những cuộc tranh tài rồi sẽ khép lại, nhưng nếu sau mỗi sự kiện, thêm nhiều người biết đến Lâm Đồng, thêm những du khách muốn quay trở lại và thêm những dòng chi tiêu được giữ lại trong nền kinh tế địa phương thì giá trị của hội thao đã đi xa hơn vạch đích.



Bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ những sự kiện đông người - một yếu tố quan trọng đối với điểm đến du lịch.

Từ những sự kiện thể thao Công an nhân dân, Lâm Đồng đang có thêm một cơ hội để tạo sức bật cho du lịch, kinh tế sự kiện và thương hiệu của một điểm đến năng động, an toàn, thân thiện.