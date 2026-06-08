Sức mạnh của Huawei Nova 16 SE: Màn hình 8.000 nits cùng viên pin khổng lồ 8.500 mAh Huawei chính thức ra mắt Nova 16 SE sở hữu viên pin 8.500 mAh, màn hình OLED độ sáng kỷ lục 8.000 nits và chip Kirin 8020 với giá từ 2.499 Nhân dân tệ.

Huawei đã chính thức đánh dấu sự trở lại của dòng SE bằng việc ra mắt mẫu smartphone Nova 16 SE. Mẫu máy này gây chú ý lớn trong phân khúc tầm trung nhờ trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.500 mAh cùng màn hình OLED có độ sáng cực đại 8.000 nits.

Huawei Nova 16 SE ra mắt

Màn hình OLED 8.000 nits và thiết kế kháng nước tiêu chuẩn IP69K

Huawei Nova 16 SE sở hữu màn hình phẳng OLED kích thước 6,84 inch, độ phân giải 2756 x 1272 pixel cùng tần số quét 120Hz. Màn hình của máy đạt độ sáng cực đại cục bộ 8.000 nits, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời cường độ cao. Đi kèm với đó là công nghệ làm mờ PWM tần số cao 1440Hz nhằm bảo vệ mắt khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng.

Dù tích hợp viên pin dung lượng lớn, Nova 16 SE vẫn giữ độ mỏng 7,98 mm và trọng lượng 229 gram. Sản phẩm sử dụng khung hợp kim nhôm kết hợp mặt lưng sợi thủy tinh. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ hàng loạt chứng nhận kháng nước và bụi bẩn bao gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Điện thoại sở hữu màn hình siêu sáng

Hiệu năng Kirin 8020, pin 8.500 mAh và kết nối vệ tinh

Về cấu hình phần cứng, Nova 16 SE được trang bị bộ vi xử lý Kirin 8020, tùy chọn bộ nhớ trong tối đa 512GB và hoạt động trên hệ điều hành HarmonyOS 6.1. Thiết bị hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Star Flash 2.0 và tính năng gửi tin nhắn qua hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu.

Điểm nổi bật nhất trên Nova 16 SE là viên pin dung lượng 8.500 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày. Để rút ngắn thời gian sạc cho viên pin này, Huawei trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 66W.

Huawei Nova 16 SE có giá phải chăng

Hệ thống camera cảm biến RYYB và giá bán chi tiết

Mặt trước của máy là camera selfie độ phân giải 32MP. Cụm camera sau gồm cảm biến chính RYYB 50MP (kích thước 1/1.56 inch, hỗ trợ chống rung quang học OIS) kết hợp cùng camera màu sắc Red Maple giúp cải thiện khả năng tái tạo màu sắc. Các tiện ích khác trên máy bao gồm hệ thống loa kép siêu tuyến tính 1115, cổng hồng ngoại IR Blaster và NFC.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình OLED 6,84 inch, 120Hz, 8.000 nits, PWM 1440Hz Vi xử lý Kirin 8020 Dung lượng pin & Sạc 8.500 mAh, Sạc nhanh 66W Camera sau 50MP RYYB (OIS) + Camera Red Maple Chuẩn kháng nước/bụi IP66, IP68, IP69, IP69K

Tại thị trường Trung Quốc, Huawei Nova 16 SE được bán ra với 4 tùy chọn màu sắc: Đen Tinh Vân, Trắng Bầu Trời, Cam Bình Minh và Hồng Anh Đào. Mức giá niêm yết cụ thể cho từng phiên bản bộ nhớ như sau: