Sức mạnh Real Madrid khi có Diomande: Xếp sau PSG ở Champions League Dù chiêu mộ thành công Yan Diomande với giá hơn 100 triệu euro, Real Madrid của Jose Mourinho vẫn đứng sau PSG trong cuộc đua hàng công Champions League 2026/27.

Thương vụ chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Yan Diomande từ RB Leipzig của Real Madrid gần như đã hoàn tất với mức phí chuyển nhượng vượt mốc 100 triệu euro. Paris Saint-Germain buộc phải rút lui khỏi cuộc đua sau khi tài năng 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của Diomande hứa hẹn mang lại tốc độ cùng khả năng đột biến lớn cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho, nhưng liệu hỏa lực này đã đủ để đưa Los Blancos lên vị trí số một châu Âu?

Yan Diomande sắp cập bến Real Madrid. (Ảnh: Getty Images)

Dưới đây là đánh giá chi tiết về 5 hàng công mạnh nhất tại Champions League mùa giải 2026/27 dựa trên chất lượng đội hình xuất phát, chiều sâu lực lượng và khả năng hỗ trợ từ tuyến tiền vệ.

5. Barcelona: Khoảng trống lớn ở vị trí số 9

Dù sở hữu Raphinha và Lamine Yamal – hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng mùa giải 2024/25, Barcelona vẫn phải xếp ở vị trí thứ 5. Đội bóng xứ Catalan đang đối mặt với lỗ hổng khổng lồ ở vị trí trung phong sau khi Robert Lewandowski sa sút và chuyển sang thi đấu tại giải MLS.

Ferran Torres dù sở hữu tư duy chơi bóng thông minh và từng tỏa sáng giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhưng anh lại thiếu thể chất cùng sự sắc bén để gánh vác vai trò trung phong độc lập. Những cái tên như Anthony Gordon hay Karim Adeyemi mang đến tốc độ đáng kể ở hành lang cánh, song chiều sâu hàng công của Blaugrana vẫn chưa thể sánh ngang các đối thủ xếp trên.

4. Manchester City: Sự phụ thuộc vào Erling Haaland

Đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở vị trí thứ tư nhờ phong độ ổn định của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì vị thế trung phong dứt điểm toàn diện nhất thế giới, đồng thời đóng góp tích cực vào hệ thống pressing chung.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Manchester City nằm ở khả năng sáng tạo liên tục từ tuyến dưới. Dù sở hữu chân chuyền trẻ Rayan Cherki cùng đôi cánh Savinho và Omar Marmoush, cỗ máy tấn công của HLV Pep Guardiola vẫn thỉnh thoảng rơi vào bế tắc khi đối đầu với các khối đội hình phòng ngự lùi sâu.

3. Real Madrid: Bài toán kết nối của Jose Mourinho

Trên lý thuyết, Real Madrid sở hữu bộ ba tấn công xuất phát mạnh hàng đầu thế giới. Dù vậy, nhiệm vụ biến các ngôi sao thành một khối thống nhất đang đặt lên vai HLV Jose Mourinho. Ở mùa giải trước, Kylian Mbappe và Vinicius Junior từng thi đấu dưới kỳ vọng khi dẫm chân nhau trong khâu di chuyển.

Hàng công Real Madrid với Mbappe, Vinicius và Bellingham sẽ được bổ sung thêm Diomande. (Ảnh: Getty Images)

Sự xuất hiện của Yan Diomande – cầu thủ sở hữu tốc độ tối đa 34,7 km/h cùng kỹ năng qua người ấn tượng từ Bundesliga – sẽ gia tăng đáng kể sức sát thương biên. Phía dưới, Jude Bellingham, Fede Valverde và Arda Guler tạo nên bệ phóng vững chắc. Mặc dù vậy, chấn thương của Rodrygo Goes cùng dấu hỏi về thể lực sau kỳ World Cup khiến "Kền kền trắng" chưa thể chen chân vào hai vị trí dẫn đầu.

2. Bayern Munich: Bộ đôi hủy diệt Kane - Olise

Bayern Munich đang sở hữu cặp đôi tấn công có phong độ cao nhất thế giới hiện tại: Harry Kane và Michael Olise. Cả hai duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo ấn tượng suốt chiến dịch 2025/26.

Tuy nhiên, điểm yếu của đại diện nước Đức nằm ở khâu sáng tạo từ tuyến hai và sự thiếu hụt chiều sâu dự bị. Jamal Musiala chưa tìm lại hình ảnh bùng nổ sau chấn thương, tài năng trẻ Lennart Karl thi đấu thất thường, trong khi tuyến giữa chỉ còn Joshua Kimmich giữ được đẳng cấp thế giới. Điều này khiến sức sát thương của Bayern dễ phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân.

1. Paris Saint-Germain: Tính tập thể lên ngôi

Vị trí dẫn đầu châu Âu hiện thuộc về Paris Saint-Germain. Đội bóng thủ đô nước Pháp sở hữu bộ ba chạy cánh đẳng cấp gồm Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue và Bradley Barcola, kết hợp với Ousmane Dembele thi đấu linh hoạt ở trung tâm.

Yếu tố then chốt đưa PSG lên vị trí số một chính là sự vượt trội của hàng tiền vệ trong việc luân chuyển bóng và khả năng hoán đổi vị trí nhịp nhàng của toàn đội. Hàng công PSG hiện tại đại diện cho lối chơi tập thể gắn kết – mô hình chuẩn mực mà Jose Mourinho và Real Madrid cần hướng tới nếu muốn đăng quang tại Champions League 2026/27.