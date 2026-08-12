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    Thể thao 360

    Sức mạnh “Sư tử” Pháp

    Lê Ngọc 12/08/2026 06:49

    Thất bại trong trận lượt đi trước Sparta Praha với tỉ số 1-2, Olimpic Lyon đã có màn báo thù ngọt ngào ở trận lượt về. Sức mạnh “Sư tử” Pháp được thể hiện vượt trội trước đại diện CH Séc với chiến thắng hoành tráng 3-0.

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    Sparta Praha bước vào trn đấu lượt vvi li thế không nhsau chiến thng 2-1 lượt đi trước Olimpic Lyon. Trong trn đấu đó, màn trình din ca đại din CH Czech chưa thc sthuyết phc, thm chí hcòn bdn trước khi Suchomel đá phn lưới nhà. Tuy vy, dù các hiu sca Sparta Praha thua sút Lyon, khi hchtung ra 9 cú sút so vi 11 ca Lyon, ít hơn vsln trúng đích (3 so vi 6) và pht góc (6 so vi 9), nhưng li biết cách tn dng cơ hi tt hơn để có được 2 bàn thng để giành chiến thng cui cùng. Điu đó cho thy khnăng chơi thc dng và cht chiu nhng thi cơ quan trng ca đại din CH Séc. Tuy nhiên, trước quyết tâm lt ngược thế c, chc chn Lyon sbuc hàng thca Sparta Praha phi chu sc ép cc ln trong trn lượt v.

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    Vphía chnhà Lyon, Sư tử” nước Pháp bước vào trn lượt vvi bt li vts, sau khi thua Sparta Praha 1-2 lượt đi. Đó là trn đấu mà đại din Pháp đã có thi đim dn trước, nhưng li đánh mt li thế trong hip hai, khi Matej Ryneš và John Mercado ln lượt ghi bàn giúp Sparta đảo chiu, trong khi Corentin Tolisso blqupht đền khi tsố đang là 1-1. Chi tiết này rt quan trng, bi nó cho thy Lyon không thiếu cơ hi, nhưng vn đề nm khnăng kết liu và stp trung các thi đim then cht. Trong trn lượt v, Lyon cn ít nht mt bàn để đưa trn đấu vvch xut phát. Dbáo, vi sxut hin ca Openda, Nuamah hoc Fofana có thgiúp Lyon stăng sc tn công mnh mt2 biên, qua đó cthhóa thành nhng bàn thng, để có thvượt qua đại din đến tCH Séc.

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    Đúng như dbáo, Lyon đã có màn thhin vượt tri trước Sparta Praha, qua đó vùi dp đối thmi va thng mình, vi 3 bàn không g. Bàn thng đầu tiên đến phút 20, Ernest Nuamah ta sáng ghi bàn đưa Olympique Lyonnais vươn lên dn trước 1-0. Đội chnhà còn có li thế vquân skhi Adam Sevinsky nhn thẻ đỏ ri sân vào phút th34. Tuy nhiên phi ti phút 66, đại din nước Pháp mi có bàn thng th2. Corentin Tolisso kiến to dn cỗ để Ainsley Maitland-Niles lp công, tiếp đà hưng phn, đến phút 72, Tyler Morton ghi bàn thng th3, giúp cho Olimpic Lyon vượt qua Sparta Praha vi ts3-0, qua đó giành quyn đi tiếp.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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      Sức mạnh “Sư tử” Pháp
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