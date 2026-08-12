Thể thao 360 Sức mạnh “Sư tử” Pháp Thất bại trong trận lượt đi trước Sparta Praha với tỉ số 1-2, Olimpic Lyon đã có màn báo thù ngọt ngào ở trận lượt về. Sức mạnh “Sư tử” Pháp được thể hiện vượt trội trước đại diện CH Séc với chiến thắng hoành tráng 3-0.

Sparta Praha bước vào trận đấu lượt về với lợi thế không nhỏ sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi trước Olimpic Lyon. Trong trận đấu đó, màn trình diễn của đại diện CH Czech chưa thực sự thuyết phục, thậm chí họ còn bị dẫn trước khi Suchomel đá phản lưới nhà. Tuy vậy, dù các hiệu số của Sparta Praha thua sút Lyon, khi họ chỉ tung ra 9 cú sút so với 11 của Lyon, ít hơn về số lần trúng đích (3 so với 6) và phạt góc (6 so với 9), nhưng lại biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn để có được 2 bàn thắng để giành chiến thắng cuối cùng. Điều đó cho thấy khả năng chơi thực dụng và chắt chiu những thời cơ quan trọng của đại diện CH Séc. Tuy nhiên, trước quyết tâm lật ngược thế cờ, chắc chắn Lyon sẽ buộc hàng thủ của Sparta Praha phải chịu sức ép cực lớn trong trận lượt về.

Về phía chủ nhà Lyon, “Sư tử” nước Pháp bước vào trận lượt về với bất lợi về tỉ số, sau khi thua Sparta Praha 1-2 ở lượt đi. Đó là trận đấu mà đại diện Pháp đã có thời điểm dẫn trước, nhưng lại đánh mất lợi thế trong hiệp hai, khi Matej Ryneš và John Mercado lần lượt ghi bàn giúp Sparta đảo chiều, trong khi Corentin Tolisso bỏ lỡ quả phạt đền khi tỷ số đang là 1-1. Chi tiết này rất quan trọng, bởi nó cho thấy Lyon không thiếu cơ hội, nhưng vấn đề nằm ở khả năng kết liễu và sự tập trung ở các thời điểm then chốt. Trong trận lượt về, Lyon cần ít nhất một bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dự báo, với sự xuất hiện của Openda, Nuamah hoặc Fofana có thể giúp Lyon sẽ tăng sức tấn công mạnh mẽ từ 2 biên, qua đó cụ thể hóa thành những bàn thắng, để có thể vượt qua đại diện đến từ CH Séc.

Đúng như dự báo, Lyon đã có màn thể hiện vượt trội trước Sparta Praha, qua đó vùi dập đối thủ mới vừa thắng mình, với 3 bàn không gỡ. Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 20, Ernest Nuamah tỏa sáng ghi bàn đưa Olympique Lyonnais vươn lên dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà còn có lợi thế về quân số khi Adam Sevinsky nhận thẻ đỏ rời sân vào phút thứ 34. Tuy nhiên phải tới phút 66, đại diện nước Pháp mới có bàn thắng thứ 2. Corentin Tolisso kiến tạo dọn cỗ để Ainsley Maitland-Niles lập công, tiếp đà hưng phấn, đến phút 72, Tyler Morton ghi bàn thắng thứ 3, giúp cho Olimpic Lyon vượt qua Sparta Praha với tỉ số 3-0, qua đó giành quyền đi tiếp.