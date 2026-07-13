Giáo dục - Đào tạo Sức mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập tăng sớm Không đợi đến cận ngày khai giảng, nhiều gia đình ở Lâm Đồng đã chủ động mua sắm sách giáo khoa (SGK), đồng phục và đồ dùng học tập cho con em. Chuẩn bị từ sớm giúp phụ huynh tránh quá tải, giảm áp lực chi tiêu, cũng như tạo tâm thế sẵn sàng cho học sinh bước vào năm học 2026 - 2027.

Phụ huynh chủ động mua SGK sớm cho con

Chủ động mua SGK

Những ngày đầu tháng 7, tại các nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh, lượng phụ huynh đến mua SGK và đồ dùng học tập đã tăng rõ rệt. Không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp hơn mọi năm khi nhiều gia đình tranh thủ chuẩn bị sớm, thay vì chờ đến sát ngày tựu trường.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên học sinh phổ thông trên cả nước học thống nhất bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Chính vì vậy, các đơn vị phát hành đã chủ động nhập hàng từ cuối tháng 6 để bảo đảm nguồn cung. Việc thống nhất một bộ sách cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn trong lựa chọn, không còn băn khoăn như những năm trước. Đưa con đến mua sách tại một nhà sách ở phường Phan Thiết, chị Nguyễn Thị Thương, có con học lớp 7 chia sẻ: “Sau khi nhà trường thông báo danh mục SGK, tôi tranh thủ đi mua ngay. Năm nay chỉ sử dụng một bộ sách nên việc mua rất thuận lợi, không phải tìm hiểu hay so sánh giữa nhiều bộ như trước. Gia đình tôi luôn cố gắng mua sớm để con có thời gian bọc sách, ghi tên và xem trước nội dung bài học. Vừa đỡ chen chúc, vừa không lo thiếu sách”.

Phụ huynh và học sinh chủ động mua SGK và đồ dùng học tập sớm

Một điểm mới trong năm học này là toàn bộ SGK đều được dán tem chống giả tích hợp mã định danh theo từng vùng do Bộ Công an phối hợp triển khai, góp phần ngăn chặn tình trạng sách giả, sách lậu trên thị trường. Bên cạnh đó, giá SGK do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành cũng được điều chỉnh giảm bình quân khoảng 13,3% so với năm trước. Tùy từng khối lớp, mỗi bộ SGK có giá dao động từ khoảng 155.000 - 300.000 đồng.

Ông Lê Trung Phi - Cửa hàng trưởng Nhà sách Hưng Đạo (phường Phan Thiết) cho biết: “Chúng tôi nhập SGK từ cuối tháng 6 và hiện nguồn sách vẫn được bổ sung liên tục. Giá SGK năm nay giảm hơn 10%, trong đó giảm nhiều nhất là sách Tiếng Anh. Trung bình mỗi bộ sách khoảng 200.000 đồng. Nhờ chuẩn bị nguồn hàng sớm nên đến thời điểm này chưa xảy ra tình trạng khan hiếm”.

Đa dạng thị trường đồ dùng học tập

Thị trường đồ dùng học tập sôi động

Cùng với SGK, thị trường đồ dùng học tập cũng bắt đầu bước vào mùa cao điểm. Tại các nhà sách, quầy hàng được bố trí bắt mắt với hàng ngàn sản phẩm như: tập vở, bút viết, hộp bút, thước kẻ, ba lô, cặp sách, bình nước, đèn học… đa dạng về mẫu mã và giá bán. Theo ghi nhận, bên cạnh yếu tố mẫu mã đẹp, nhiều phụ huynh hiện ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt, độ bền cao, an toàn đối với học sinh. Các dòng ba lô chống gù lưng, bút viết thân thiện với học sinh tiểu học hay vở giấy trắng chống lóa… tiếp tục được nhiều người quan tâm. Để kích cầu, nhiều nhà sách triển khai các chương trình giảm giá, tặng quà hoặc ưu đãi theo hóa đơn mua hàng.

Nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt

Dù vậy, đại diện một số đơn vị kinh doanh cho biết, giá nhiều mặt hàng văn phòng phẩm năm nay đã tăng nhẹ do chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển tăng. Tuy nhiên, sức mua vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Lượng khách bắt đầu tăng từ đầu tháng 7 và dự kiến sẽ đông nhất trong khoảng từ giữa tháng 7 đến hết tháng 8.

Việc chuẩn bị sớm không chỉ giúp thị trường sách và đồ dùng học tập khởi động nhộn nhịp hơn mà còn cho thấy sự chủ động của nhiều gia đình trong việc đồng hành cùng con bước vào năm học mới. Khi mọi sự chuẩn bị được chu toàn từ sớm, học sinh cũng có thêm thời gian làm quen với sách vở, sẵn sàng cho một hành trình học tập với nhiều kỳ vọng phía trước.