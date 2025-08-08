Sức trẻ lên ngôi

Chung kết đơn nam Canadian Open 2025 là cuộc thư hùng giữa tay vợt người Nga Khachanov và tay vợt người Mỹ - Ben Shelton. Cả hai đều hừng hực khí thế khi vượt qua hạt giống số 1 và số 2 của giải là Zverev và Taylor Fritz. Sau 3 sét đấu với thắng lợi 2-1, sức trẻ của Ben Shelton đã vượt qua bản lĩnh của Khachanov để lên ngôi.

Hạt giống số một tại Canadian Open 2025 - Zverev đã 3 lần có cú lội ngược dòng ngoạn mục để vào bán kết giải đấu năm nay. Trước đối thủ người Nga Khachanov từng 3 lần là bại tướng của mình trên mặt sân cứng, câu ‏“‏quá tam ba bận” đã ứng vào trận đấu này khi Zverev đã phải nhìn đối thủ giành vé vào chơi tại trận chung kết Canadian Open. Trong lần tái ngộ này tại bán kết Canadian Open, tay vợt người Nga đã khiến đối thủ phải vất vả trong màn so tài kéo dài gần 3 tiếng. Khởi đầu set 1 với tâm lý chủ động, nhưng Zverev đánh hỏng cũng nhiều và mất kiểm soát những lần giao 2 đúng vào thời điểm nhạy cảm. Khachanov đoạt được break đầu tiên ở game 4, sau đó kết thúc set mở màn với tỉ số 6-3. Khachanov tiếp tục duy trì sự vững chắc trong các game giao bóng của mình ở phần lớn set 2, nhưng Zverev cẩn thận hơn trong các pha dàn xếp dù không thay đổi đấu pháp và thắng set 2 với tỷ số 6-4. Sét 3 chứng kiến sự giằng co của hai tay vớt và Tie-break phải diễn ra với chiến thắng cuối cùng thuộc về Khachanov.

Đối thủ của Khachanov ở chung kết là Ben Shelton, anh là một tay vợt trẻ đầy tiềm năng và không ngại đối đầu với những thử thách khó khăn. Lối chơi tấn công dũng mãnh, với những cú giao bóng uy lực và tinh thần chiến đấu ngoan cường là những vũ khí lợi hại của anh. Sau những lần dừng chân đáng tiếc ở bán kết US Open 2023 và Australian Open 2025, lần này Shelton xuất sắc đánh bại Taylor Fritz ở bán kết với tỉ số 2-0 (6-4, 6-3) để ghi danh vào chung kết. Trước một Khachanov đang tràn đầy tự tin khi loại hạt giống số 1, Ben Shelton không hề nao núng. Dù thất bại trong sét 1, nhưng tay vợt người Mỹ đã vùng lên trong 2 set tiếp theo để hạ gục đối thủ, qua đó đăng quang tại Canadian Open 2025.

Cả hai tay vợt khởi đầu trận đấu khá chắc chắn. Thế trận giằng co từng game đấu và phải cần đến loạt tie - break để phân thắng bại. Tại đây bản lĩnh của Khachanov đã chiến thắng sức trẻ của Ben Shelton. Tỉ số loạt tie - break là 7-5 nghiêng về tay vợt người Nga, qua đó Khachanov vươn lên dẫn trước Ben Shelton 1-0. Kịch bản sét 1 được tái diễn trong sét 2. Cả hai tiếp tục cho thấy sự ngang tài ngang sức khi hòa nhau 4-4. Tuy nhiên Ben Shelton đã xuất sắc bẻ game giao bóng của Khachanov ở game bản lề để vươn lên dẫn trước 5-4 và kết thúc luôn sét 2 với tỉ số 6-4, để đưa trận chung kết vào sét 3 quyết định.

Khachanov khởi đầu sét 3 hoàn hảo và luôn dẫn trước Ben Shelton bằng lợi thế cầm giao bóng. Tuy nhiên Ben Shelton cho thấy anh cũng không dễ bắt nạt khi liên tục cân bằng tỉ số khi quyền giao bóng thuộc về mình. Sét 3 tiếp tục phải phân định bằng loạt tie - break. Tại đây Ben Shelton dẫn trước 6-2 khi được nắm quyền giao bóng trước và liên tục bẻ gãy game giao bóng của Khachanov. Tay vợt người Mỹ đã kết thúc loạt tie - break với tỉ số 7-3.

Ngược dòng để kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1, Ben Shelton đã lên ngôi vô địch một cách không thể thuyết phục hơn. Xin chúc mừng Tân vương Canadian Open 2025: Ben Shelton.