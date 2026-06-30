Sumit Nagal vô địch ATP Challenger Intaro Open chấm dứt cơn khát danh hiệu 2 năm Đánh bại Felix Balshaw tại Romania, tay vợt số 1 Ấn Độ Sumit Nagal giải cơn khát danh hiệu kéo dài 2 năm và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trên mặt sân đất nện sở trường.

Tại thành phố Targu Mures (Romania), Sumit Nagal đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình bằng chức vô địch thuyết phục tại giải ATP Challenger Intaro Open. Chiến thắng 6-3, 7-5 trước đối thủ người Pháp Felix Balshaw trong trận chung kết không chỉ mang về một chiếc cúp, mà còn giúp tay vợt số 1 Ấn Độ chấm dứt quãng thời gian hơn 24 tháng trắng tay ở hệ thống Challenger Tour.

Bản lĩnh trên mặt sân đất nện sở trường

Bước vào trận chung kết với áp lực tâm lý đè nặng sau chuỗi thành tích không tốt, Nagal đã chọn cách tiếp cận trận đấu đầy chủ động. Trên mặt sân đất nện - bề mặt sân đấu sở trường đã mang về cho anh 4 danh hiệu trước đó - Nagal phô diễn lối chơi bền bỉ và khả năng điều bóng cực kỳ khó chịu từ cuối sân.

Trong set thi đấu đầu tiên, tay vợt người Ấn Độ hoàn toàn kiểm soát thế trận, buộc Felix Balshaw phải liên tục di chuyển và mắc sai lầm. Chiến thắng 6-3 là kết quả tất yếu của sự ổn định. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trong set hai khi Balshaw vùng lên mạnh mẽ. Đối thủ người Pháp liên tục bám đuổi điểm số, nhưng ở những khoảnh khắc quyết định, kinh nghiệm dày dặn của Nagal đã lên tiếng đúng lúc để khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Sumit Nagal (chính giữa) vô địch giải Challenger đầu tiên sau 2 năm.

Cú hích quan trọng trên bảng xếp hạng ATP

Đây là danh hiệu ATP Challenger thứ 7 trong sự nghiệp của tay vợt 28 tuổi và là danh hiệu đầu tiên kể từ sau chức vô địch tại Heilbronn (Đức) vào tháng 6/2024. Ý nghĩa của chiến thắng này còn lớn hơn cả một danh hiệu đơn thuần, bởi trước khi đến Romania, Nagal đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng khi liên tục bị loại sớm tại 13 giải đấu liên tiếp.

Về mặt thống kê, chức vô địch mang lại cho Nagal những giá trị cụ thể:

Điểm thưởng: Tích lũy thêm 75 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Tích lũy thêm 75 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Thứ hạng dự kiến: Vươn lên vị trí khoảng 219 thế giới.

Vươn lên vị trí khoảng 219 thế giới. Tiền thưởng: Nhận khoản thưởng trị giá 15.510 euro.

Sự thăng tiến này là bước đệm quan trọng để Nagal nuôi hy vọng trở lại với hệ thống ATP Tour cao cấp hơn, nơi anh từng gây tiếng vang khi đối đầu với các huyền thoại tại các giải Grand Slam.

Sumit Nagal không phải cái tên lạ lẫm với người yêu tennis Việt Nam.

Mối lương duyên đặc biệt với quần vợt Việt Nam

Đối với những người hâm mộ tennis Việt Nam, cái tên Sumit Nagal gợi nhớ về một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất của thể thao nước nhà. Cách đây 11 năm, vào năm 2015, Nagal chính là người đá cặp cùng Lý Hoàng Nam để đăng quang ngôi vô địch nội dung đôi nam trẻ tại Wimbledon.

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ cột mốc lịch sử đó, con đường sự nghiệp của hai người bạn thân đã rẽ sang những hướng khác nhau. Trong khi Sumit Nagal vẫn miệt mài và kiên trì theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp đỉnh cao dù gặp nhiều thăng trầm về phong độ, thì Lý Hoàng Nam gần đây đã bắt đầu thử sức và gặt hái thành công ở bộ môn pickleball. Sự bền bỉ của Nagal tại Romania là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của một tay vợt từng đứng trên đỉnh cao cấp độ trẻ thế giới.