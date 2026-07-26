Sun PhuQuoc Airways khai trương hai đường bay nội địa và mở rộng mạng bay quốc tế Sun PhuQuoc Airways chính thức đưa vào vận hành các tuyến bay từ Hải Phòng đi TP.HCM, Phú Quốc và Singapore, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 7.300 tỷ đồng.

Sun PhuQuoc Airways chính thức đưa vào vận hành đồng thời hai đường bay nội địa mới kết nối Hải Phòng với TP.HCM và Phú Quốc từ ngày 25/7/2026. Bên cạnh đó, hãng cũng bắt đầu khai thác tuyến quốc tế Singapore - Phú Quốc, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới giao thông hàng không của doanh nghiệp.

Chi tiết lịch trình và dịch vụ trên các tuyến bay nội địa mới

Tuyến bay Hải Phòng - TP.HCM được vận hành với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng lúc 15h50 và hạ cánh tại TP.HCM lúc 18h00. Ở chiều ngược lại, máy bay cất cánh từ TP.HCM lúc 07h05 và đến Hải Phòng lúc 09h10.

Thành phố Hải Phòng được tăng cường kết nối hàng không với TP.HCM và Phú Quốc.

Đối với đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc, chuyến bay xuất phát từ Hải Phòng lúc 10h00, tới Phú Quốc lúc 12h05. Chiều về khởi hành từ Phú Quốc lúc 12h55 và hạ cánh tại Hải Phòng lúc 15h00. Đây là lần đầu tiên hành khách trên chặng đường này được trải nghiệm dịch vụ trọn gói (full-service) đã bao gồm 23kg hành lý ký gửi và suất ăn nhẹ trong giá vé.

Mở rộng đường bay quốc tế và kế hoạch phát triển đội tàu bay

Song song với việc gia tăng chặng bay nội địa, Sun PhuQuoc Airways đã đưa vào khai thác đường bay quốc tế Singapore - Phú Quốc. Trong giai đoạn tiếp theo, hãng dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới đến các thị trường trọng điểm bao gồm Bangkok, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan nhằm tăng khả năng tiếp cận khách du lịch quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways đang trong giai đoạn tăng tốc mở rộng quy mô đội tàu bay và mạng lưới đường bay.

Để đáp ứng quy mô vận hành ngày càng mở rộng, hãng đặt mục tiêu nâng tổng số tàu bay lên 32 chiếc trong năm 2026. Đáng chú ý, từ tháng 9/2026, dòng máy bay thân rộng Airbus A330 sẽ chính thức được đưa vào sử dụng để phục vụ các chặng bay quốc tế và các tuyến nội địa có nhu cầu vận tải lớn.

Năng lực tài chính và mô hình vận hành

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group, nhận giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không từ Bộ Xây dựng vào tháng 6/2025. Hãng hoạt động theo mô hình bay truyền thống kết hợp bay thuê chuyến (charter) và bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại từ tháng 11/2025.

Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, hãng đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 7.300 tỷ đồng và hoàn thiện đội tàu bay ban đầu gồm 10 chiếc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Việc tập trung phát triển các đường bay thẳng kết nối Phú Quốc khẳng định định hướng đưa địa bàn này trở thành trung tâm vận tải hàng không chiến lược của hãng.