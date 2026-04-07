Sunderland chặn đứng hy vọng tái hợp Granit Xhaka của Xabi Alonso tại Chelsea Thương vụ đưa Granit Xhaka về Chelsea chính thức đổ vỡ khi Sunderland kiên quyết giữ chân đội trưởng và tiền vệ người Thụy Sĩ cam kết gắn bó với sân Ánh Sáng.

Kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ của tân huấn luyện viên Xabi Alonso tại Chelsea vừa vấp phải một rào cản lớn. Tham vọng đưa Granit Xhaka về sân Stamford Bridge đã chính thức khép lại sau khi Sunderland thể hiện thái độ cứng rắn trên bàn đàm phán, đồng thời bản thân tiền vệ 33 tuổi cũng khẳng định sự trung thành với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Sunderland từ chối đề nghị "thiếu tôn trọng" từ Chelsea

Ngay từ khi bắt đầu, nỗ lực của Chelsea đã được giới chuyên môn nhận định là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đội bóng thành London đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 8 triệu bảng, nhưng ngay lập tức bị Sunderland khước từ thẳng thừng. Ban lãnh đạo "Mèo Đen" cho rằng con số này là sự thiếu tôn trọng đối với tầm ảnh hưởng của Xhaka cũng như giá trị mà câu lạc bộ đã đầu tư.

Dù Sunderland chỉ mới sở hữu chữ ký của Xhaka cách đây 12 tháng, nhưng giá trị của anh đã tăng vọt nhờ phong độ chói sáng. Đội chủ sân Ánh Sáng được cho là chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được con số lên tới 30 triệu bảng – một mức giá mà Chelsea không sẵn lòng đáp ứng cho một cầu thủ đã bước sang tuổi 33.

Chelsea không thể chiêu mộ Xhaka. Ảnh: Getty Images.

Hạt nhân trong lối chơi của "Mèo Đen"

Sự cứng rắn của Sunderland là hoàn toàn có cơ sở. Xhaka hiện là hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng, góp công lớn giúp Sunderland cán đích ở vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa trước và giành vé tham dự Europa League. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Sunderland nắm toàn bộ lợi thế trong việc định đoạt tương lai của người đội trưởng.

Việc mất đi một thủ lĩnh như Xhaka không chỉ để lại lỗ hổng lớn về mặt chuyên môn mà còn có thể kích hoạt một cuộc tháo chạy hàng loạt của các trụ cột khác tại sân Ánh Sáng. Do đó, giữ chân Xhaka được xem là ưu tiên hàng đầu để Sunderland duy trì sự ổn định cho chiến dịch chinh chiến tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Mối lương duyên dang dở với Xabi Alonso

Sức hút lớn nhất có thể khiến Xhaka cân nhắc việc chuyển đến London chính là sự hiện diện của Xabi Alonso. Cả hai từng có quãng thời gian làm việc vô cùng thành công tại Bayer Leverkusen. Đỉnh cao của sự kết hợp này là chức vô địch Bundesliga bất bại lịch sử mùa giải 2023/2024, cùng với đó là danh hiệu DFB-Pokal và ngôi Á quân Europa League.

Sự thấu hiểu sâu sắc về tư duy chiến thuật và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của Xhaka là lý do chiến lược gia người Tây Ban Nha khao khát có anh trong đội hình Chelsea. Tuy nhiên, những ký ức đẹp đẽ tại Đức là không đủ để Xhaka phá bỏ cam kết với dự án hiện tại của Sunderland.

Bản thân Xhaka cũng không muốn rời Sunderland. Ảnh: Getty Images.

Cam kết tương lai và mục tiêu World Cup

Hiện tại, Granit Xhaka đang dồn toàn bộ sự tập trung cho đội tuyển Thụy Sĩ tại World Cup. Sau khi cùng các đồng đội vượt qua Algeria để giành vé vào vòng 16 đội, tiền vệ này đã chính thức lên tiếng về tương lai. Theo xác nhận từ The Athletic, Xhaka đã cam kết tiếp tục gắn bó với Sunderland, chấm dứt mọi tin đồn liên quan đến Chelsea.

Động thái này là lời khẳng định đanh thép của Sunderland trước các "gã khổng lồ" tài chính tại Ngoại hạng Anh. Về phía Chelsea, thất bại trong thương vụ này buộc Xabi Alonso và bộ phận chuyển nhượng phải nhanh chóng chuyển hướng sang các mục tiêu khác để củng cố khu vực trung tuyến trước khi mùa giải mới khởi tranh.