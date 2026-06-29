Sunderland từ chối đề nghị 8 triệu bảng của Chelsea cho Granit Xhaka Sunderland khẳng định thủ quân Granit Xhaka không phải để bán và chỉ trích lời đề nghị 8 triệu bảng từ Chelsea là thiếu tôn trọng đối với tầm vóc của tiền vệ người Thụy Sĩ.

Sunderland đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea khi thẳng thừng từ chối lời đề nghị chính thức trị giá 8 triệu bảng dành cho tiền vệ Granit Xhaka. Đội bóng vùng Wearside tuyên bố thủ quân của họ là nhân tố không thể chạm tới, đồng thời bày tỏ thái độ quyết liệt trước cách tiếp cận từ phía đội bóng thành London.

Lời đề nghị bị coi là "thiếu tôn trọng"

Theo nguồn tin từ The Athletic, Chelsea đã gửi đề nghị 8 triệu bảng với hy vọng sớm có được chữ ký của ngôi sao 33 tuổi. Tuy nhiên, phía Sunderland ngay lập tức bác bỏ và khẳng định Xhaka "không phải để bán với bất kỳ giá nào".

Ban lãnh đạo "Mèo đen" đánh giá mức định giá của Chelsea là một hành động thiếu tôn trọng đối với cả câu lạc bộ lẫn cá nhân tiền vệ người Thụy Sĩ. Trong khi Chelsea tin rằng con số này là hợp lý cho một cầu thủ ở độ tuổi ngoài 30, Sunderland lại giữ quan điểm cứng rắn và yêu cầu đối tác tôn trọng hợp đồng hiện tại của Xhaka vốn còn thời hạn đến năm 2028.

Sunderland không muốn bán Granit Xhaka. Ảnh: Getty Images

Mối liên kết Xabi Alonso và sự thay đổi của Chelsea

Động thái theo đuổi Granit Xhaka của Chelsea không phải ngẫu nhiên. Đây là yêu cầu cụ thể từ huấn luyện viên Xabi Alonso, người từng cùng Xhaka tạo nên mùa giải lịch sử tại Bayer Leverkusen với cú đúp danh hiệu Bundesliga và DFB-Pokal mùa 2023-24. Sự am hiểu về triết lý của Alonso giúp Xhaka trở thành ưu tiên hàng đầu để dẫn dắt tuyến giữa của "The Blues".

Việc nhắm đến một lão tướng như Xhaka cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược chuyển nhượng của Chelsea dưới thời chủ sở hữu mới. Sau quãng thời gian dài ưu tiên các tài năng trẻ, đội bóng thành London dường như đang tìm kiếm sự cân bằng bằng cách bổ sung những cái tên dày dặn kinh nghiệm và có tố chất thủ lĩnh.

Tầm ảnh hưởng không thể thay thế tại Stadium of Light

Sunderland có lý do chính đáng để kiên quyết giữ chân trụ cột của mình. Gia nhập đội bóng từ Bundesliga vào mùa hè năm ngoái với mức phí có thể lên tới 17,5 triệu bảng, Xhaka không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị. Anh nhanh chóng được trao băng đội trưởng và trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Arsenal, Sunderland đã cán đích ở vị trí thứ bảy đầy ngoạn mục ngay trong mùa giải đầu tiên anh góp mặt. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, việc Sunderland từ chối bán anh với giá chỉ bằng một nửa số tiền họ đã đầu tư là quyết định dễ hiểu nhằm bảo vệ tham vọng của câu lạc bộ trong mùa giải tới.