SuperStation FPGA nâng cấp giao diện Console Mode cùng khả năng kết nối không dây Máy chơi game hoài cổ SuperStation FPGA bổ sung giao diện Console Mode mới giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

Nhà phát triển Retro Remake vừa chính thức phát hành bản cập nhật giao diện Console Mode dành cho máy chơi game hoài cổ SuperStation FPGA. Tính năng trọng tâm này mang lại cho thiết bị cảm hứng từ PlayStation một giao diện người dùng hoàn thiện hơn, đi kèm khả năng hiển thị ảnh bìa trò chơi và tối ưu hóa hệ thống menu.

Taki Udon shows off console mode on the Superstation

Trải nghiệm người dùng cải tiến và các tính năng mới

Giao diện Console Mode đem lại sự thay đổi đáng kể trong thao tác vận hành hàng ngày của SuperStation FPGA. Hệ thống mới không chỉ giúp việc sắp xếp danh mục trò chơi trở nên gọn gàng hơn mà còn cung cấp khả năng tùy biến sâu theo sở thích của từng người dùng.

Bên cạnh cải tiến về mặt trực quan, bản cập nhật này tích hợp trực tiếp menu cài đặt Wi-Fi và tính năng ghép nối các thiết bị Bluetooth, đặc biệt là tay cầm chơi game. Người dùng hiện có thể thiết lập và định hình các thông số của tay cầm ngay bên trong giao diện Console Mode. Đối với chế độ CRT Mode, hệ thống vẫn tiếp tục duy trì sử dụng giao diện menu MiSTer truyền thống.

Quy trình cài đặt firmware và định hướng nâng cấp

Bản nâng cấp có dung lượng 1,5GB với tên tệp SuperStation_1.2.0-ConsoleMode.img.zip được phát hành trên GitHub, xây dựng dựa trên phiên bản firmware 1.2 của thiết bị. Để cài đặt, người dùng cần chuẩn bị lại thẻ nhớ SD tương tự như quá trình cài đặt mới. Dù có phương thức nâng cấp từ bản cũ, quy trình này được đánh giá là phức tạp hơn.

Nhà phát triển Taki Udon đã chia sẻ video hướng dẫn chi tiết kéo dài hơn 50 phút trên YouTube nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình cập nhật. Thời gian thực hiện nâng cấp có thể kéo dài từ 10 đến 20 phút. Trong quá trình này, thiết bị có thể xuất hiện hiện tượng lỗi hiển thị tạm thời trước khi hoàn tất installation. Sau khi nâng cấp thành công lên Console Mode, các bản cập nhật tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai dễ dàng hơn qua hình thức cập nhật qua mạng (OTA).