Surface Laptop Ultra: Chi tiết mẫu laptop Microsoft cạnh tranh MacBook Pro Bản rò rỉ hé lộ thông số của Surface Laptop Ultra với chip Nvidia RTX Spark, RAM 128 GB và màn hình Mini LED 2.000 nit, dù phần mềm hiện còn nhiều hạn chế.

Một nguồn tin rò rỉ lớn vừa hé lộ thông tin chi tiết về mẫu Surface Laptop Ultra – dòng máy tính xách tay cao cấp nhất của Microsoft được thiết kế nhằm cạnh tranh trực tiếp với MacBook Pro. Dựa trên phiên bản thử nghiệm có tên mã EV1.5, thiết bị sở hữu thông số phần cứng ấn tượng nhưng hiện vẫn gặp nhiều hạn chế về phần mềm và nhiệt độ.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Nvidia RTX Spark và màn hình Mini LED

Theo báo cáo từ thành viên Fouquin trên diễn đàn TechPowerUp, Surface Laptop Ultra được trang bị vi xử lý đồ họa Nvidia RTX Spark cùng bộ nhớ RAM lên đến 128 GB. Màn hình của máy sử dụng tấm nền Mini LED kích thước 15 inch, có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 2.000 nit.

Cận cảnh vi xử lý Nvidia RTX Spark trên Surface Laptop Ultra.

Thiết kế phần cứng và khả năng tháo lắp linh kiện

Bài đánh giá sơ bộ cho thấy Surface Laptop Ultra sở hữu bàn phím cho trải nghiệm gõ tốt cùng phần gờ nhỏ ở cạnh trước hỗ trợ thao tác mở màn hình thuận tiện. Bên cạnh đó, thiết bị có mặt dưới dạng mô-đun nhưng việc tiếp cận các linh kiện bên trong lại bị cản trở bởi các tấm che bằng nhôm cố định dạng snap-on.

Surface Laptop Ultra được đánh giá sở hữu bàn phím chất lượng cao.

Mặt dưới dạng mô-đun của Surface Laptop Ultra nhưng các nắp nhôm che chắn hầu hết linh kiện.

Thách thức về driver phần mềm và nhiệt độ vận hành

Mặc dù sở hữu phần cứng hàng đầu, chiếc máy thử nghiệm chạy trình điều khiển đồ họa Windows-on-ARM (WoA) từ tháng 11/2025. Điều này dẫn đến tình trạng xung nhịp GPU không ổn định, hiện tượng giật khung hình thường xuyên và gây sập hệ thống khi xử lý các tác vụ tính toán đồ họa nặng hoặc chơi các tựa game như Helldivers 2. Phiên bản driver thử nghiệm 616.00 mới hơn cũng xuất hiện lỗi đóng băng màn hình sau thời gian dài sử dụng.

Trong các bài kiểm tra trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng CUDA không thể khởi chạy ổn định, buộc người thử nghiệm phải chuyển sang các tuyến đường xử lý chậm hơn dựa trên CPU hoặc Vulkan Compute. Bên cạnh đó, màn hình Mini LED ghi nhận hiện tượng làm mờ cục bộ (local dimming) không đồng đều và chưa hỗ trợ tính năng Nvidia G-Sync.

Về khả năng tản nhiệt, Surface Laptop Ultra duy trì công suất CPU khoảng 35 W - 50 W với nhiệt độ dao động từ 98°C đến 100°C. GPU đạt công suất 95 W - 105 W ở mức nhiệt 80°C đến 90°C.

Thông số kỹ thuật sơ bộ và dự báo giá bán

Dựa trên các thông tin rò rỉ, thiết bị có thể có giá khởi điểm từ 2.799 USD đối với cấu hình tiêu chuẩn gồm 24 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Cấu hình cao cấp nhất sở hữu 128 GB RAM dự kiến vượt mức 4.499 USD.