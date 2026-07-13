Surface Pro 2026: Microsoft gây tranh cãi khi trang bị chip Snapdragon X2 Elite bản thấp nhất Microsoft Surface Pro 2026 sử dụng chip Snapdragon X2 Elite bản thấp nhất, khiến hiệu năng không quá chênh lệch so với thế hệ cũ dù giá thành tăng đáng kể.

Microsoft đã chính thức cập nhật dòng máy tính bảng lai Surface Pro 2026 với sự thay đổi lớn về cấu hình. Tuy nhiên, thay vì mang đến một bước nhảy vọt về hiệu năng, hãng lại gây bất ngờ khi chỉ trang bị phiên bản có xung nhịp thấp nhất của dòng chip Qualcomm Snapdragon X2 Elite cho các mẫu máy cao cấp nhất của mình.

Sự khác biệt mong manh giữa các phiên bản chip Snapdragon X2

Trên thế hệ Surface Pro mới, Microsoft tiếp tục chiến lược ưu tiên kiến trúc ARM cho người dùng cá nhân. Cụ thể, phiên bản sử dụng màn hình OLED sẽ đi kèm với chip Snapdragon X2 Elite, trong khi phiên bản màn hình IPS sử dụng chip Snapdragon X2 Plus.

Vấn đề nằm ở chỗ Microsoft đã lựa chọn mã chip X2E-78-100 – phiên bản thấp nhất trong dòng Elite. Chip này sở hữu 12 nhân CPU (gồm 6 nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp 4.0 GHz và 6 nhân tiết kiệm điện đạt 3.4 GHz). Qua các thử nghiệm thực tế, hiệu suất tổng thể của CPU này chỉ nhỉnh hơn một chút so với mẫu Surface Pro thế hệ trước chạy chip X1E-80-100.

Microsoft Surface Pro OLED 2026

Đồ họa Adreno X2: Cải tiến nhưng bị giới hạn

Khả năng xử lý đồ họa trên Surface Pro 2026 là một điểm gây nhiều ý kiến trái chiều. Chip Snapdragon X2 Elite (X2E-78-100) tích hợp GPU Adreno X2-85, nhưng lại bị giới hạn xung nhịp ở mức 1.35 GHz. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn của dòng chip này có thể đạt tới xung nhịp 1.7 GHz.

Dù hiệu năng GPU này vẫn vượt trội đáng kể so với Adreno X1-85 cũ, nhưng nó lại không mạnh hơn bao nhiêu so với GPU Adreno X2-45 trên bản Snapdragon X2 Plus (vốn chạy ở xung nhịp 1.7 GHz). Điều này đồng nghĩa với việc người dùng chi nhiều tiền hơn cho bản Elite nhưng không nhận được sự bứt phá tương xứng về đồ họa so với bản Plus.

Thông số Snapdragon X2 Elite (X2E-78-100) Snapdragon X2 Plus (X2P-64-100) Số nhân CPU 12 nhân 8-10 nhân Xung nhịp tối đa 4.0 GHz 3.4 - 3.8 GHz GPU Adreno X2-85 (1.35 GHz) Adreno X2-45 (1.7 GHz) Loại màn hình đi kèm OLED IPS

Lựa chọn cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân

Đáng chú ý, Microsoft vẫn duy trì sự khác biệt giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong khi người dùng cá nhân bị buộc phải sử dụng chip ARM, khách hàng doanh nghiệp có thêm tùy chọn chip Intel Panther Lake với khả năng hỗ trợ kết nối 5G. Tuy nhiên, các chip Panther Lake trên Surface Pro cũng chỉ được trang bị nhân đồ họa iGPU tích hợp (4 nhân Xe), cho hiệu năng ở mức tương đương với các phiên bản chạy chip ARM.

Nhận định: Một bản cập nhật nhỏ với mức giá cao

Nhìn chung, Surface Pro 2026 là một bản cập nhật không quá đột phá về mặt kỹ thuật. Dù màn hình OLED vẫn là một điểm cộng lớn về mặt trải nghiệm thị giác, nhưng việc Microsoft kìm hãm sức mạnh phần cứng bằng cách chọn phiên bản chip thấp nhất khiến thiết bị mất đi sức hút đối với những người dùng chú trọng hiệu năng.

Trong bối cảnh giá máy tính đang có xu hướng tăng chung, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cân nhắc tìm mua các mẫu Surface Pro thế hệ trước khi chúng vẫn còn hàng trên thị trường, bởi sự chênh lệch về trải nghiệm thực tế giữa hai đời máy là không quá lớn so với số tiền chênh lệch phải bỏ ra.