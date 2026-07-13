Surface Pro 2026 và chip Snapdragon X2 Elite: Cải tiến nhỏ nhưng mức giá không hề rẻ Dù trang bị dòng chip ARM thế hệ mới nhất của Qualcomm, Surface Pro 2026 phiên bản OLED lại gây thất vọng khi chỉ sử dụng biến thể Snapdragon X2 Elite có tốc độ thấp nhất.

Microsoft đã chính thức làm mới dòng máy tính bảng lai Surface Pro với thế hệ chip Qualcomm Snapdragon X2. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy phiên bản Surface Pro OLED 2026 không mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng như kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Microsoft lựa chọn biến thể Snapdragon X2 Elite có thông số thấp nhất trong dải sản phẩm của Qualcomm.

Microsoft Surface Pro OLED 2026

Sự đánh đổi về hiệu năng trên biến thể Snapdragon X2E-78-100

Trái tim của Surface Pro OLED 2026 là con chip Snapdragon X2E-78-100. Đây là phiên bản thấp nhất trong dòng Elite, sở hữu 12 nhân CPU bao gồm 6 nhân hiệu năng cao chạy ở xung nhịp tối đa 4.0 GHz và 6 nhân tiết kiệm điện đạt mức 3.4 GHz. Đáng chú ý, mức cải thiện hiệu năng xử lý tổng thể của con chip này chỉ nhỉnh hơn một chút so với phiên bản X1E-80-100 trên thế hệ Surface Pro cũ.

Sự khác biệt giữa phiên bản màn hình OLED (dùng chip Elite) và phiên bản màn hình IPS (dùng chip Snapdragon X2 Plus) cũng trở nên mờ nhạt. Do Microsoft sử dụng biến thể Elite "rút gọn", khoảng cách về sức mạnh CPU giữa hai dòng máy này là không đáng kể trong các tác vụ thực tế.

Thông số kỹ thuật Snapdragon X2 Elite (X2E-78-100) Snapdragon X2 Elite (Bản cao cấp) Số nhân CPU 12 (6 hiệu năng + 6 tiết kiệm) 12 Xung nhịp tối đa 4.0 GHz Trên 4.0 GHz GPU tích hợp Adreno X2-85 (1.35 GHz) Adreno X2-85 (1.7 GHz)

Đồ họa Adreno X2-85 và những hạn chế về xung nhịp

Về khả năng xử lý đồ họa, chip X2E-78-100 tích hợp GPU Adreno X2-85. Mặc dù tên mã GPU giống với các phiên bản Elite cao cấp hơn, nhưng Microsoft đã giới hạn xung nhịp ở mức 1.35 GHz, thay vì 1.7 GHz như trên các dòng máy tính khác.

Kết quả là hiệu suất đồ họa dù có sự tiến bộ rõ rệt so với thế hệ Adreno X1-85 cũ, nhưng lại không thể bứt phá khi so sánh với chip Snapdragon X2 Plus (vốn sử dụng GPU Adreno X2-45 nhưng chạy ở xung nhịp 1.7 GHz). Điều này khiến người dùng phiên bản OLED cao cấp không nhận được lợi thế tương xứng về sức mạnh đồ họa so với phiên bản tiêu chuẩn.

Chiến lược ARM và bài toán kinh tế cho người dùng

Microsoft vẫn tiếp tục kiên trì với chiến lược chỉ cung cấp thiết bị chạy chip ARM cho người dùng cá nhân, trong khi người dùng doanh nghiệp có thêm lựa chọn chip Intel Panther Lake tích hợp sẵn 5G. Việc ép buộc người dùng phổ thông sử dụng nền tảng ARM thay vì để thị trường tự quyết định vẫn là một điểm gây tranh luận trong giới công nghệ.

Xét về tổng thể, Surface Pro 2026 là một bản cập nhật nhỏ giọt nhưng lại đi kèm với mức giá niêm yết cao hơn. Trong bối cảnh giá máy tính đang có xu hướng tăng chung, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cân nhắc tìm mua các thế hệ Surface Pro tiền nhiệm khi chúng vẫn còn hàng trên thị trường để có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tốt hơn.