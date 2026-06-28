Thể thao 360 Suýt thua Bồ Đào Nha có cơ hội vươn lên đầu bảng nếu đánh bại Colombia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên, đại diện châu Âu còn suýt thua nếu như trọng tài không hủy bỏ bàn thắng của Colombia vào phút 90+1.

Colombia và Bồ Đào Nha bước vào màn so tài đáng chú ý tại bảng K, nơi cả hai đều sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Đây không chỉ là màn chạm trán giữa hai đội bóng giàu tốc độ, kỹ thuật và tính đột biến, mà quan trọng hơn là cuộc đua thứ hạng, để tránh khỏi việc đụng độ với các đối thủ mạnh ở vòng 1/16. Về phía Colombia, đội bóng dưới thời HLV Nestor Lorenzo, luôn là đối thủ rất khó chịu nhờ lối chơi giàu năng lượng, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và những pha lên bóng tốc độ ở hai hành lang. Với Luis Diaz, James Rodriguez hay Jhon Arias trong đội hình, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm cho hàng thủ Bồ Đào Nha, nếu họ có đủ khoảng trống để triển khai các pha tấn công đa dạng về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, đối với Colombia thì Bồ Đào Nha vẫn là một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Đại diện châu Âu sở hữu đội hình có chiều sâu, Ronaldo cùng các đồng đội chắc chắn sẽ có nhiều phương án tấn công khiến đại diện Nam Mỹ phải gặp muôn vàn khó khăn. Đặc biệt khả năng kiểm soát bóng, luân chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của Bồ Đào Nha đều được đánh giá nhỉnh hơn Colombia rất nhiều. Trận đấu này vì thế hứa hẹn diễn ra căng thẳng và giàu tính chiến thuật. Colombia có thể gây khó khăn bằng sức mạnh tranh chấp và tốc độ phản công, nhưng Bồ Đào Nha vẫn là đội có nhiều cơ sở hơn trước Colombia nhờ chất lượng nhân sự đồng đều ở cả ba tuyến. Do vậy, Ronaldo và các đồng đội hoàn toàn tự tin để hướng tới một chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Costa, có lẽ Bồ Đào Nha đã không thể tránh được một thất bại.

Bước vào trận đấu phận định ngôi đầu bảng K World Cup 2026, cả Colombia và Bồ Đào Nha đều đẩy cao đội hình chơi đôi công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Colombia là đội bóng chơi ấn tượng hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Nếu may mắn hơn, Arias đã có thể mở tỷ số từ phút 22 với cú sút hiểm hóc găm bóng chìm vào góc xa khung thành Bồ Đào Nha nhưng Ruben Dias đã kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi cứu thua. Về phía Bồ Đào Nha, trong một ngày Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trên sân, Bồ Đào Nha gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia. Đại diện châu Âu còn suýt nhận thất bại, khi Sanchez đã đánh đầu tung lưới thủ thành Costa ở phút bù giờ thứ nhất, tuy nhiên trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi trước đó của cầu thủ Colombia. Với trận hòa không bàn thắng, Bồ Đào Nha phải chấp nhận đứng thứ 2 bảng đấu sau khi vòng bảng khép lại.