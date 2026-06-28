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    Suýt thua

    Lê Ngọc 28/06/2026 09:50

    Bồ Đào Nha có cơ hội vươn lên đầu bảng nếu đánh bại Colombia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên, đại diện châu Âu còn suýt thua nếu như trọng tài không hủy bỏ bàn thắng của Colombia vào phút 90+1.

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    Colombia và Bồ Đào Nha bước vào màn so tài đáng chú ý ti bng K, nơi chai đều shu nhng ngôi sao có khnăng định đot trn đấu chbng mt khonh khc. Đây không ch là màn chm trán gia hai đội bóng giàu tc độ, kthut và tính đột biến, mà quan trng hơn là cuc đua thhng, để tránh khi vic đụng độ vi các đối thmnh vòng 1/16. Vphía Colombia, đội bóng dưới thi HLV Nestor Lorenzo, luôn là đối thrt khó chu nhli chơi giàu năng lượng, khnăng tranh chp mnh mvà nhng pha lên bóng tc độ ở hai hành lang. Vi Luis Diaz, James Rodriguez hay Jhon Arias trong đội hình, đại din Nam Mhoàn toàn có thto ra nhiu tình hung nguy him cho hàng thBồ Đào Nha, nếu h có đủ khong trng để trin khai các pha tn công đa dng vphía khung thành đối phương.

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    Tuy nhiên, đối vi Colombia thì Bồ Đào Nha vn là mt đối thủ ở đẳng cp cao hơn. Đại din châu Âu shu đội hình có chiu sâu, Ronaldo cùng các đồng đội chc chn scó nhiu phương án tn công khiến đại din Nam Mphi gp muôn vàn khó khăn. Đặc bit kh năng kim soát bóng, luân chuyn trng thái và tn dng cơ hi ca Bồ Đào Nha đều được đánh giá nhnh hơn Colombia rt nhiu. Trn đấu này vì thế ha hn din ra căng thng và giàu tính chiến thut. Colombia có thgây khó khăn bng sc mnh tranh chp và tc độ phn công, nhưng Bồ Đào Nha vn là đội có nhiu cơ shơn trước Colombia nhcht lượng nhân sự đồng đều cba tuyến. Do vy, Ronaldo và các đồng đội hoàn toàn ttin để hướng ti mt chiến thng trước đại din Nam M. Tuy nhiên, nếu không có sxut sc ca ththành Costa, có lBồ Đào Nha đã không thtránh được mt tht bi.

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    Bước vào trn đấu phn định ngôi đầu bng K World Cup 2026, cColombia và Bồ Đào Nha đều đẩy cao đội hình chơi đôi công quyết lit ngay sau tiếng còi khai cuc. Colombia là đội bóng chơi n tượng hơn trong phn ln thi gian thi đấu. Nếu may mn hơn, Arias đã có thmtstphút 22 vi cú sút him hóc găm bóng chìm vào góc xa khung thành Bồ Đào Nha nhưng Ruben Dias đã kp lùi vphá bóng trên vch vôi cu thua. Vphía Bồ Đào Nha, trong mt ngày Ronaldo thi đấu khá mnht trên sân, Bồ Đào Nha gp bế tc trong vic tìm đường vào khung thành thmôn Vargas bên phía Colombia. Đại din châu Âu còn suýt nhn tht bi, khi Sanchez đã đánh đầu tung lưới ththành Costa phút bù githnht, tuy nhiên trng tài đã không công nhn bàn thng vì li trước đó ca cu thColombia. Vi trn hòa không bàn thng, Bồ Đào Nha phi chp nhn đứng th2 bng đấu sau khi vòng bng khép li.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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