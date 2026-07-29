Sydney FC gặp Tottenham: Bài kiểm tra pressing và khoảng cách phong độ tại Sydney Super Cup Tottenham bước vào trận giao hữu với Sydney FC lúc 16h45 ngày 29/7 cùng hai chiến thắng và clean sheet liên tiếp. Chủ nhà cần vượt qua chuỗi sáu trận không thắng tại Allianz Stadium.

Tottenham sẽ gặp Sydney FC tại Sydney Super Cup lúc 16h45 ngày 29/7 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Allianz ở Sydney, Australia. Đội bóng của Roberto De Zerbi bước vào trận đấu với hai chiến thắng giao hữu liên tiếp trước MK Dons và Auckland FC, ghi 3 bàn mà chưa thủng lưới, trong khi Sydney FC đang chịu áp lực từ chuỗi sáu trận không thắng trên sân nhà.

Đây là cuộc đối đầu mà khác biệt không chỉ nằm ở chất lượng nhân sự. Tottenham được kỳ vọng kiểm soát nhịp độ bằng pressing tầm cao và hệ thống chuyền bóng từ tuyến dưới, còn Sydney FC nhiều khả năng phải phòng ngự với khối đội hình thấp trước khi tìm cơ hội phản công.

Tottenham mang đà hưng phấn đến Sydney

Spurs đang dần định hình cách chơi dưới thời De Zerbi. Hai trận giao hữu gần nhất đều là chiến thắng, với tổng cộng 3 bàn thắng và hai clean sheet. Những kết quả này chưa thể phản ánh đầy đủ sức mạnh đội hình, nhưng cho thấy hệ thống kiểm soát bóng và áp sát của Tottenham đã tạo được nền tảng ban đầu.

Spurs đang có phong độ tốt. Ảnh: Tottenham Hotspur.

Roberto De Zerbi dự kiến tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Trọng tâm nằm ở việc kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối thủ bằng các đường chuyền ngắn và trung bình từ phần sân nhà, trước khi tăng tốc ở thời điểm xuất hiện khoảng trống. Richarlison, người vừa ghi bàn trước Auckland FC, có thể là điểm kết thúc đồng thời là mắt xích kết nối với các cầu thủ chơi phía sau.

Tottenham vẫn có những khoảng trống lực lượng. Xavi Simons, Wilson Odobert và Dejan Kulusevski vắng mặt vì chấn thương; James Maddison cùng Destiny Udogie đã hội quân nhưng khả năng thi đấu chưa rõ. Ngược lại, Sandro Tonali được cho đã hồi phục chấn thương gân khoeo và sẵn sàng ra sân, trong khi Mikey Moore và Luca Williams-Barnett có thể tiếp tục nhận cơ hội.

Sydney FC cần thoát khỏi áp lực sân nhà

Sydney FC vừa thắng Bayswater City 5-1 tại Australia Cup, trận đấu Tiago Quintal lập hat-trick. Tuy nhiên, sự bùng nổ đó đối lập với phong độ tại A-League, nơi đội bóng của HLV Kisnorbo không thắng sáu trận liên tiếp trên sân Allianz Stadium, gồm bốn trận hòa và hai thất bại.

Chuỗi trận này khiến cách tiếp cận thận trọng trở thành lựa chọn dễ hiểu. Sydney FC thường vận hành với khối đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ trung lộ và chờ thời điểm phản công. Thử thách là Tottenham có khả năng pressing ngay từ phần sân đối phương, buộc các hậu vệ phải đưa ra quyết định nhanh khi triển khai bóng.

Sydney đang có phong độ không thực sự tốt. Ảnh: SUSA.

Takahiro Sekine có thể đá chính trong lần đầu ra sân để củng cố hành lang biên. Victor Campuzano, tiền đạo từng thi đấu tại La Liga, vẫn là điểm tựa quan trọng trên hàng công. Còn Quintal sẽ mang đến mối đe dọa khác biệt nhờ tốc độ và kỹ thuật, nhất là khi Sydney FC có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tottenham.

Trung tuyến là điểm quyết định

Trận đấu nhiều khả năng được định đoạt ở khu vực giữa sân. Conor Gallagher và Sandro Tonali, nếu ra sân, có thể giúp Tottenham tăng cường khả năng tranh chấp cũng như duy trì sức ép sau khi mất bóng. Sydney FC cần ngăn những đường liên kết giữa tuyến tiền vệ Tottenham với Richarlison và nhóm cầu thủ tấn công phía trên.

Hai hậu vệ biên Grant và Garuccio cũng đứng trước lựa chọn khó: dâng cao để hỗ trợ phản công hoặc giữ vị trí để tránh lộ không gian phía sau. Trước đối thủ chủ động luân chuyển bóng và chuyển trạng thái nhanh, chỉ một khoảng trống ở biên cũng có thể làm đứt cấu trúc phòng ngự của Sydney FC.

Đội hình dự kiến

Sydney FC, sơ đồ 4-2-3-1: Hoefsloot; Grant, Popovic, Courtney-Perkins, Garuccio; Kamijo, Youlley; De Jesus, Quintal, Akon; Macallister.

Tottenham, sơ đồ 4-2-3-1: Dubravka; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Williams-Barnett, Gallagher; Yang, Donley, Moore; Richarlison.

Với phong độ giao hữu và cách vận hành đang được định hình, Tottenham có cơ sở để chiếm phần lớn quyền kiểm soát. Sydney FC vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu giữ được cự ly phòng ngự và đưa Quintal vào các pha chuyển trạng thái sớm, nhưng áp lực tại trung tuyến sẽ là phép thử lớn nhất với đội chủ nhà.