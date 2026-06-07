System76 Adder Pro: Laptop gaming Linux trang bị chip Panther Lake và màn hình OLED gương System76 vừa ra mắt dòng Adder Pro mới, kết hợp sức mạnh của vi xử lý Intel Panther Lake cùng đồ họa RTX 50 series. Đây là mẫu laptop gaming hiếm hoi sử dụng màn hình OLED gương bóng, hướng đến người dùng Linux cần hiệu năng cao.

System76, thương hiệu máy tính chuyên dụng cho người dùng Linux, vừa giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng laptop gaming Adder Pro. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở cấu hình phần cứng thế hệ mới nhất với vi xử lý Intel Panther Lake và card đồ họa rời Nvidia RTX 50 series, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội trong một thân máy mỏng nhẹ.

Mẫu laptop gaming Adder Pro mới sở hữu màn hình OLED gương bóng và đồ họa RTX 5060/5070.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake

Trái tim của Adder Pro mới là vi xử lý thuộc dòng Panther Lake của Intel, cụ thể là chip Core Ultra 7 356H. Đây là bộ vi xử lý có cấu trúc 16 nhân, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao (P-core), 8 nhân tiết kiệm điện (E-core) và 4 nhân năng lượng thấp (LP-core).

Theo các thông số kỹ thuật sơ bộ, Core Ultra 7 356H sở hữu sức mạnh tính toán đáng gờm, đủ khả năng vượt qua APU Ryzen AI 9 HX "Strix Point" của AMD - vốn đang được trang bị trên nhiều hệ thống nhỏ gọn cao cấp hiện nay. Khả năng xử lý đa luồng được tối ưu hóa giúp máy không chỉ chơi game tốt mà còn đáp ứng mượt mà các tác vụ lập trình và biên dịch phần mềm trên môi trường Linux.

Đồ họa RTX 50 series và khả năng nâng cấp ấn tượng

Về khả năng xử lý đồ họa, người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn GPU là Nvidia GeForce RTX 5060 hoặc RTX 5070 Laptop. Trong đó, phiên bản RTX 5070 được kỳ vọng sẽ mang lại mức cải thiện hiệu suất lên tới 15% so với thế hệ tiền nhiệm nếu đi kèm hệ thống tản nhiệt đủ tốt.

Đáng chú ý, System76 vẫn giữ nguyên triết lý cho phép người dùng can thiệp sâu vào phần cứng. Adder Pro hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5-5600 với dung lượng tối đa lên đến 96 GB. Khả năng lưu trữ cũng rất linh hoạt với hai khe cắm M.2 (hỗ trợ các kích thước 2280 và 2242), cho phép mở rộng không gian lưu trữ dữ liệu dễ dàng.

Adder Pro trang bị RTX 5070 mới từ System76 có độ mỏng chưa đầy 20 mm.

Màn hình OLED gương: Trải nghiệm thị giác khác biệt

Một trong những điểm gây bất ngờ nhất trên Adder Pro chính là màn hình 15,3 inch sử dụng tấm nền OLED độ phân giải QHD (2560 x 1600). Khác với đa số laptop gaming hiện nay thường sử dụng lớp phủ chống chói (matte), System76 đã trang bị lớp phủ gương (glossy) cho mẫu máy này.

Việc loại bỏ lớp khuếch tán giúp màu sắc hiển thị trở nên rực rỡ và có chiều sâu hơn, đặc biệt là độ tương phản đen tuyệt đối của công nghệ OLED. Tuy nhiên, lớp phủ gương cũng đồng nghĩa với việc máy sẽ dễ bị phản chiếu ánh sáng mạnh, gây khó khăn khi sử dụng trong môi trường có nguồn sáng trực tiếp. Màn hình này cũng sở hữu tần số quét 165 Hz và tỷ lệ khung hình 16:10, mang lại không gian làm việc rộng rãi hơn cho các kỹ sư và nhà phát triển.

Thông số kỹ thuật chi tiết của System76 Adder Pro

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 7 356H (16 nhân: 4P + 8E + 4LP) Đồ họa Nvidia GeForce RTX 5060 / RTX 5070 Laptop RAM Tối đa 96 GB DDR5-5600 Màn hình 15,3 inch OLED, 2560 x 1600, 165 Hz, Phủ gương (Glossy) Lưu trữ 2 khe cắm M.2 (2280, 2242) Cổng kết nối 2x USB-C (DP 1.4), 2x USB-A 3.2, HDMI, Ethernet 1G Độ mỏng Dưới 20 mm

Về kết nối, máy được trang bị đầy đủ các cổng ăn chơi bao gồm hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort 1.4), hai cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A, cổng HDMI và cổng Ethernet 1G. Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Adder Pro vẫn duy trì được tính di động với độ mỏng dưới 20 mm.

Theo thông báo từ System76, phiên bản Adder Pro mới dự kiến sẽ chính thức mở bán vào khoảng giữa tháng này. Mặc dù mức giá cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng với việc giá linh kiện bộ nhớ và lưu trữ đang có xu hướng tăng, đây chắc chắn sẽ không phải là một mẫu laptop giá rẻ.