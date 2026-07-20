Du lịch Tà Đùng mở rộng không gian du lịch từ chuyển đổi số Sở hữu cảnh quan hồ nước rộng lớn với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ giữa núi rừng, Tà Đùng từ lâu được xem là một trong những điểm đến giàu tiềm năng của Lâm Đồng. Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, địa phương đang từng bước ứng dụng công nghệ để quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Hồ Tà Đùng

Khơi dậy tiềm năng từ lợi thế sẵn có

Không chỉ có hồ nước và rừng xanh, Tà Đùng còn sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp và khám phá văn hóa bản địa.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của địa phương và sự tham gia của người dân, hoạt động du lịch trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tà Đùng đón 11.988 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện địa phương có 17 cơ sở lưu trú với tổng cộng 231 phòng, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 662 khách cùng thời điểm.

Đến nay, 100% hộ kinh doanh du lịch đã triển khai thanh toán bằng mã QR; 100% cơ sở kinh doanh được định vị trên Google Maps, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin và tiếp cận dịch vụ. Tỷ lệ người dân sử dụng VNeID đạt 79,7%; các nền tảng số của địa phương ghi nhận 4.538 lượt tương tác trong 6 tháng đầu năm 2026.

Khách du lịch check - in trên hồ Tà Đùng.

Sự phát triển của du lịch không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh mà còn mở ra cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi giá trị du lịch thông qua các hoạt động lưu trú, ẩm thực, bán sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương và giới thiệu văn hóa truyền thống.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số đang tạo thêm cơ hội để người dân quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Chuyển đổi số - động lực cho du lịch phát triển

Dù vậy, quá trình chuyển đổi số trong du lịch tại Tà Đùng vẫn còn nhiều việc phải làm. Một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng số; dữ liệu du lịch cần tiếp tục được hoàn thiện; hoạt động quảng bá cần được đầu tư bài bản hơn để tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Không gian trưng bày nhạc cụ và các vật dụng của người M'nông ở Tà Đùng

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Tà Đùng đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá và phát triển du lịch. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, chuyển đổi số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn là giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương.

Đặc biệt, chuyển đổi số sẽ giúp Tà Đùng giải quyết đồng thời bốn bài toán cốt lõi. Đó là nâng cao nhận diện điểm đến để du khách dễ tiếp cận thông tin; kết nối người dân, doanh nghiệp và các dịch vụ du lịch thành một hệ sinh thái đồng bộ; hỗ trợ chính quyền quản lý hiệu quả hoạt động du lịch, môi trường và an ninh trật tự. Đồng thời tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ, quảng bá văn hóa, tiêu thụ sản phẩm địa phương và nâng cao thu nhập.

Trước mắt trong năm 2026, Tà Đùng đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu du lịch cấp xã, xây dựng nhận diện số cho điểm đến; hỗ trợ các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và điểm du lịch cộng đồng tiếp cận thanh toán số, quảng bá trực tuyến; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho lực lượng nòng cốt tại các thôn phục vụ phát triển du lịch.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak trên hồ Tà Đùng. Ảnh tư liệu

Chuyển đổi số ở Tà Đùng bắt đầu từ những việc thiết thực như xây dựng dữ liệu, cung cấp thông tin minh bạch, ứng dụng mã QR, bản đồ số và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, người dân thuận lợi quảng bá sản phẩm, du khách dễ tiếp cận thông tin và phản hồi, còn chính quyền có thêm công cụ quản lý, góp phần phát triển du lịch bền vững.