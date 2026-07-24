Chuyển đổi số Tà Hine nâng cao hiệu quả chuyển đổi số Sau 1 năm 6 tháng đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, xã vùng xa Tà Hine đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Tà Hine đang từng bước hiện thực hóa mô hình chính quyền số, công dân số, mang lại hiệu quả thực chất cho Nhân dân.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Hine

Chuyển biến từ tư duy đến hành động

Là địa bàn miền núi có diện tích rộng, dân cư sinh sống không tập trung và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, Tà Hine từng gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận công nghệ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến trước đây rất thấp, thói quen nộp hồ sơ trực tiếp của người dân đã hằn sâu.

Nhận thức rõ những khó khăn trên, ông Phan Đình Quý - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 53-KH/ĐU về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, cùng các quy định cụ thể về giao dịch điện tử và bảo đảm an toàn thông tin.

Thành công lớn nhất của Tà Hine chính là sự chuyển biến mang tính cốt lõi về tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức: dịch chuyển mạnh mẽ từ ứng dụng công nghệ thông tin mang tính hỗ trợ sang chuyển đổi số toàn diện và trở thành phương thức vận hành thường xuyên trong quản lý và điều hành. Hiện 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính kết nối internet tốc độ cao và sử dụng chữ ký số chuyên dùng; 98% văn bản đi và đến được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Hiệu quả cải cách hành chính cũng ghi nhận những con số ấn tượng. Đến tháng 6/2026, xã đã tiếp nhận 3.391 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 94%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tới 98%. Xã đã niêm yết công khai 430 thủ tục hành chính bằng mã QR, đồng thời triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, việc phát triển dữ liệu đạt kết quả tích cực: 500/543 đảng viên (đạt 98,62%) đã sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa 87,1% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật 100% dữ liệu cán bộ, công chức trên hệ thống quốc gia.

Để mang công nghệ đến gần với Nhân dân, Tà Hine đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như “Tổ công tác lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính” trực tiếp về tận các thôn Đà GRiềng, thôn Sóp hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID. Phong trào “Bình dân học vụ số” và 24 Tổ công nghệ số cộng đồng với 138 thành viên tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giúp bà con làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến và tra cứu thông tin chính thống.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Tà Hine

Quyết tâm tạo đà phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tà Hine vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn mang tính đặc thù. Trang thiết bị máy móc tại một số thôn chưa đáp ứng tốt yêu cầu; hạ tầng mạng đôi lúc chưa ổn định, vẫn còn những khu vực “lõm sóng”. Do áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin mà phải phân công kiêm nhiệm, dẫn đến một số thời điểm còn lúng túng trong tham mưu chuyên sâu.

Nhận diện rõ những “điểm nghẽn” này, trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã Tà Hine xác định tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW với phương châm hành động: “Hành động quyết liệt - Triển khai đột phá - Lan tỏa kết quả”. Toàn hệ thống chính trị xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nền tảng số đã hình thành.

Trước hết, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tập trung hoàn thiện quy chế làm việc trên môi trường điện tử, rà soát nâng cấp trang thiết bị đầu cuối và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình. Địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tài liệu khối Đảng để từng bước chia sẻ dữ liệu số dùng chung.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục gia tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, rà soát chuẩn hóa quy trình nội bộ và duy trì hiệu quả các thủ tục hành chính Đảng trên môi trường mạng. Xã cũng chú trọng lồng ghép ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nghiên cứu đưa các nền tảng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm nông sản OCOP địa phương…