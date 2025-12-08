Kinh tế Tà Năng chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và hiện đại, tạo bước đột phá mới, xã vùng sâu Tà Năng đang tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030.





Người dân xã Tà Năng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày một nhiều hơn

Xã Tà Năng có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển ngành nông nghiệp sạch, bền vững. Lãnh đạo UBND xã Tà Năng cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành nông nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng khá. Theo đó, giai đoạn vừa qua, địa phương đã tập trung cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế như: rau, hoa, lúa, cà phê, mắc ca, trâu, bò...

Giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 150 triệu đồng/ha/năm và tỷ lệ hộ tham gia liên kết chiếm 37,25%. Về nông nghiệp công nghệ cao, địa phương đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao với tỷ lệ 75/70% diện tích canh tác, đạt 107% so với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ.

Theo ông Lương Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Năng, thống kê diện tích đất nông nghiệp cả xã hiện nay đạt 7.978 ha. Trong đó, cây chủ lực cà phê có 5.201 ha, lúa 1.166 ha và trên 1.600 ha cây trồng ngắn ngày như: cà chua, ớt chuông, rau, củ, quả...

Đến nay, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích là 150 triệu đồng/ha/năm, tăng 30 triệu đồng/ha/năm so với năm 2020. Địa phương cũng có 903 hộ (tỷ lệ 66,5%) tham gia liên kết với các công ty, doanh nghiệp và thương lái để tiêu thụ sản phẩm.

Mặt khác, việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã cũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn xã duy trì, phát triển tổng đàn trâu, bò 8.974 con, tăng hơn 700 con so với năm 2020.

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp tại địa bàn xã cũng còn nhiều hạn chế. Trong đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, vẫn còn tình trạng người dân sản xuất chạy theo thị trường, canh tác tự phát. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Là địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, một số thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên điều kiện kinh tế khó khăn, khả năng tiếp thu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, sau khi thực hiện việc sáp nhập, xã Tà Năng bước vào giai đoạn ổn định bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, từng bước khắc phục được những tồn tại, hạn chế.

Tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đặt mục tiêu ngành nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá và xác định cây cà phê, rau, lúa, mắc ca... là những cây trồng chủ lực để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể, xã Tà Năng đã đề ra một số giải pháp đồng bộ, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm với mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đạt từ 180 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tà Năng, đối với khâu đột phá trong nông nghiệp, địa phương sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các thương hiệu, nhãn hàng hóa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là sản phẩm OCOP, VietGAP...