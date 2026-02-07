Thời sự Lâm Đồng Tà Năng ổn định bộ máy cơ sở sau sắp xếp, sáp nhập thôn Xã Tà Năng là một trong những địa phương vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng với đặc thù hơn 81% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn.

Cấp ủy và chính quyền xã Tà Năng đã chủ động xây dựng phương án, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Trung ương, tỉnh và địa phương về thực hiện sắp xếp thôn

Đồng thuận từ ý Đảng lòng dân

Xã Tà Năng mới được thành lập từ giữa năm 2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Đa Quyn và xã Tà Năng cũ. Trước khi thực hiện đề án Sắp xếp, sáp nhập thôn, toàn xã có 14 thôn nhưng có đến 12 thôn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Nhận thức rõ việc sáp nhập là đòi hỏi tất yếu để tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách và tập trung nguồn lực đầu tư, cấp ủy và chính quyền xã đã chủ động xây dựng phương án, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của địa phương về thực hiện sắp xếp thôn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phương án và lộ trình thực hiện sắp xếp.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương sắp xếp thôn được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, làm cơ sở để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và triển khai đề án theo đúng quy định. Kết quả, đề án sáp nhập 14 thôn thành 8 thôn đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân với tỷ lệ tán thành đạt 96,6%. Ông K’Khá (người dân thôn Tou Neh) chia sẻ: “Ban đầu, bà con cũng lo ngại sau khi sáp nhập, địa bàn rộng hơn, đi lại làm thủ tục khó khăn hơn. Nhưng được cán bộ giải thích rõ lợi ích của việc làm này, ai nấy đều đồng lòng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ chủ trương này”.

Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã Tà Năng đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân

Kiện toàn tổ chức và bài toán nguồn nhân lực

Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, toàn xã Tà Năng hiện có 8 thôn, trong đó có 7 thôn đạt quy mô từ 300 đến dưới 450 hộ và 1 thôn trên 450 hộ, bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP. Bộ máy nhân sự không chuyên trách tại các thôn cũng được giảm từ 39 người xuống còn 24 người. Các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận tại các địa bàn mới sáp nhập đã được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định nhằm bảo đảm không làm gián đoạn công việc của người dân và nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Bên cạnh những thuận lợi về tinh gọn đầu mối, địa phương cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là công tác nhân sự. Do địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, dân số đông hơn dẫn đến áp lực công việc lên đội ngũ cán bộ cơ sở rất lớn. Trong khi đó, phần lớn người hoạt động không chuyên trách tại chỗ hiện nay là người địa phương, dù có uy tín cao và nhiệt tình với công việc nhưng trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu quản lý hiện đại.

Đánh giá về quá trình triển khai, ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã cơ bản đã bảo đảm đúng tiến độ, đúng thời gian, đã kiện toàn tất cả các thôn. Tuy nhiên, do là xã vùng sâu, với hơn 81% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chung; trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực kế cận để bổ sung.