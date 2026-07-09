Pháp luật - Đời sống Tái hiện cánh tay nối dài của lực lượng công an Sau 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ lưu niệm tặng các đội thi. Ảnh: Lê Tiến

Khẳng định vai trò từ thực tiễn

Sau 2 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, lực lượng này từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, hỗ trợ công an cấp xã giữ gìn ANTT ngay từ địa bàn dân cư. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, năm 2026 diễn ra ngày 30/6 vừa qua vì thế không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là dịp nhìn lại những kết quả bước đầu của một mô hình đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Tham gia vòng chung kết có 12 đội xuất sắc nhất, đại diện cho hơn 8.000 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của 124 xã, phường trên toàn tỉnh. Các đội vượt qua vòng thi cụm với sự tham gia của 112 đội. 3 phần thi “Tài năng”, “Kiến thức” và “Xử lý tình huống” đều bám sát những công việc thường xuyên của lực lượng ở cơ sở như: tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, quản lý cư trú, bảo đảm ANTT và ứng phó thiên tai.

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc hội thi - Ảnh Lê Tiến

Điều tạo nên giá trị của hội thi không nằm ở điểm số mà ở những câu chuyện đời thường được tái hiện trên sân khấu. Đó là hình ảnh những thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn, phối hợp truy bắt tội phạm hay sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mưa lũ…

Các đội thi đều lựa chọn những tình huống gắn với đặc thù địa bàn. Phường 2 Bảo Lộc tái hiện hình ảnh người tổ trưởng an ninh gần dân, sát dân; trong khi đội xã Hiệp Thạnh và đội xã Phan Sơn phản ánh những khó khăn trong bảo đảm ANTT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đồi núi, giáp ranh và công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra. Những phần thi này cho thấy công việc của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không chỉ đòi hỏi hiểu biết pháp luật mà còn cần kỹ năng xử lý tình huống và sự am hiểu địa bàn.

Phần thi của phường Bắc Gia Nghĩa - Ảnh Lê Tiến

Củng cố thế trận an ninh từ cơ sở

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi khẳng định: “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã từng bước chứng minh vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, thời gian qua, nhiều hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở dũng cảm phối hợp truy bắt tội phạm, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người dân trong thiên tai, cứu hộ cứu nạn được lan tỏa đã cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

Phần thi Tài năng của Đội phường 2 Bảo Lộc - Ảnh Lê Tiến

Không chỉ là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, hội thi còn góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương, mỗi thành viên có thêm điều kiện hoàn thiện kỹ năng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Sau hội thi, những thành viên tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ trở về với khu dân cư, buôn làng và những ca tuần tra quen thuộc. Hành trang mang theo không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy qua hội thi mà còn là động lực tiếp tục gắn bó với công việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm.

2 năm hoạt động chưa phải là chặng đường dài, nhưng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đủ để khẳng định hiệu quả bằng những việc làm cụ thể. Hội thi lần đầu được tổ chức là dịp ghi nhận những đóng góp ấy, đồng thời tạo động lực để lực lượng tiếp tục phát huy vai trò, cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an giữ vững bình yên ngay từ địa bàn dân cư, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.