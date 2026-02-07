An ninh trật tự Tai nạn giao thông tại xã Nhân Cơ làm 3 người thương vong Rạng sáng 2/7, tại Km 1917+100 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe mô tô, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, rạng sáng 2/7

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-483.XX do anh Vi Minh Hảo, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.