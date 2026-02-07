An ninh trật tự Tai nạn giao thông tại xã Nhân Cơ làm 3 người tử vong Rạng sáng 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe mô tô, khiến 3 người tử vong. Trong đó, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, rạng sáng 2/7

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-483.XX do anh Vi Minh Hảo, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.