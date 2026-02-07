Tin mới

    An ninh trật tự

    Tai nạn giao thông tại xã Nhân Cơ làm 3 người tử vong

    Nguyễn Nam 02/07/2026 07:57

    Rạng sáng 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe mô tô, khiến 3 người tử vong. Trong đó, 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    z7997925472701_dd55792da00a0889469d86921f9e2605.jpg
    Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, rạng sáng 2/7

    Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-483.XX do anh Vi Minh Hảo, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

    Vụ va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    z7997925463140_c7e76e283d613b3ed3bfe150d6521873.jpg
    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Nam Nguyễn Nam

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Đọc nhiều

        An ninh trật tự
        Tai nạn giao thông tại xã Nhân Cơ làm 3 người tử vong
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO