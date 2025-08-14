Tai nạn giữa 3 xe ô tô trên đường Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng
Sáng 14/8, tại Km 1923+550 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên tiếp giữa 3 xe ô tô, gồm 1 xe tải và 2 xe con.
Theo thông tin ban đầu, ô tô con biển kiểm soát 48A-210.xx do anh Thào A Pó (SN 1986, trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 48H-003.xx do anh Lê Thanh Tiến (SN 1996, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại.
Cú va chạm khiến xe của anh Thào A Pó bị đẩy lùi về phía sau rồi tiếp tục tông vào ô tô con biển kiểm soát 93H-047.xx do anh Nông Đức Hiếu (SN 2002, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông cùng chiều.
Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm cả 3 xe hư hỏng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô do anh Thào A Pó điều khiển đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.