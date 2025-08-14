Pháp luật Tai nạn giữa 3 xe ô tô trên đường Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng Sáng 14/8, tại Km 1923+550 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên tiếp giữa 3 xe ô tô, gồm 1 xe tải và 2 xe con.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng ngày 14/8

Theo thông tin ban đầu, ô tô con biển kiểm soát 48A-210.xx do anh Thào A Pó (SN 1986, trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 48H-003.xx do anh Lê Thanh Tiến (SN 1996, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến xe của anh Thào A Pó bị đẩy lùi về phía sau rồi tiếp tục tông vào ô tô con biển kiểm soát 93H-047.xx do anh Nông Đức Hiếu (SN 2002, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm cả 3 xe hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô do anh Thào A Pó điều khiển đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm.

Video của người dân quay lại cảnh tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.