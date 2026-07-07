Tài năng trẻ Ida Wobker bị xử thua tại Wimbledon 2026 sau sự cố ném vợt Tay vợt 15 tuổi người Đức Ida Wobker vừa phải nhận án phạt truất quyền thi đấu ngay tại giải trẻ Wimbledon 2026 sau một khoảnh khắc mất kiểm soát khiến cây vợt văng lên khán đài.

Quần vợt đỉnh cao không chỉ là cuộc đấu về kỹ thuật hay thể lực, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh tâm lý. Tại sân số 11 của giải trẻ Wimbledon 2026, tài năng triển vọng người Đức Ida Wobker đã phải nhận một bài học đắt giá nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình: bị truất quyền thi đấu (defaulted) vì hành vi gây nguy hiểm cho khán giả.

Khoảnh khắc mất kiểm soát sau 44 lỗi tự đánh hỏng

Trận đấu giữa Ida Wobker (hạng 24 trẻ thế giới) và Maria Valentina Pop của Romania diễn ra với những kịch bản đối lập. Sau khi để thua trắng 0-6 trong set đầu tiên, Wobker đã thể hiện nỗ lực đáng khen ngợi khi bám đuổi quyết liệt trong set 2, đưa tỷ số về mức cân bằng 5-5.

Ida Wobker là tài năng trẻ sáng giá của quần vợt Đức.

Tuy nhiên, áp lực tâm lý đã lên đến đỉnh điểm ở game thứ 11. Khi đang bị dẫn 0-30, Wobker thực hiện một cú trái tay hỏng, đưa bóng đi quá vạch cuối sân. Đây là lỗi tự đánh hỏng thứ 44 của cô trong trận đấu kéo dài hơn 90 phút. Trong cơn giận dữ bộc phát, tay vợt 15 tuổi đã đập mạnh cây vợt xuống mặt sân cỏ. Không may, cú va chạm khiến cây vợt bật ngược trở lại và bay thẳng vào khu vực khán đài sát sân đấu.

Quy định nghiêm ngặt của Grand Slam

Dù cây vợt không gây ra chấn thương nghiêm trọng cho bất kỳ khán giả nào, trọng tài chính đã không ngần ngại áp dụng điều luật về hành vi nguy hiểm. Theo quy định của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) và các giải Grand Slam, bất kỳ hành động nào đưa dụng cụ thi đấu hoặc bóng vào khu vực khán giả một cách thiếu kiểm soát đều có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Trận đấu chính thức khép lại sau 91 phút với phần thắng thuộc về Maria Valentina Pop. Wobker rời sân trong sự thất vọng cùng cực, khép lại hành trình tại Wimbledon theo cách không ai mong muốn.

Bài học đắt giá dành cho Iva Wobker.

Nhìn lại những tiền lệ chấn động

Sự cố của Ida Wobker một lần nữa gợi nhớ đến những án phạt tương tự trong lịch sử quần vợt thế giới. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Novak Djokovic tại US Open 2020. Tay vợt người Serbia khi đó đã bị loại khỏi giải sau khi vô tình đánh bóng trúng cổ một nữ trọng tài biên trong lúc bực tức. Dù Djokovic đã xin lỗi và khẳng định không cố ý, ban tổ chức vẫn giữ nguyên quyết định để bảo vệ tính nghiêm minh của luật lệ.

Xa hơn nữa, tại chính Wimbledon năm 1995, huyền thoại người Anh Tim Henman cũng từng bị truất quyền thi đấu ở nội dung đánh đôi vì vô tình đánh bóng trúng một cô bé nhặt bóng. Những ví dụ này cho thấy, ở những sân chơi lớn nhất thế giới, sự kiềm chế cảm xúc được đặt ngang hàng với khả năng chuyên môn.

Đối với một tài năng mới 15 tuổi như Ida Wobker, thất bại này không chỉ là một trận thua trên bảng điểm, mà là bài học về sự chuyên nghiệp và cách đối diện với áp lực trên con đường tiến tới quần vợt đỉnh cao.