Tài năng trẻ Joao Fonseca chính thức rút lui khỏi giải US Open 2026 do chấn thương vùng bụng Tay vợt 20 tuổi người Brazil Joao Fonseca lỡ hẹn với Flushing Meadows do chưa bình phục chấn thương bụng, khiến danh sách vắng mặt ở US Open 2026 thêm dài.

Cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét nội dung đơn nam US Open 2026 khi tài năng trẻ Joao Fonseca xác nhận không thể tham dự giải Grand Slam danh giá tại New York. Tay vợt số 26 thế giới người Brazil buộc phải đưa ra quyết định dừng bước sớm do vấn đề cơ bụng chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Quyết định khó khăn trước thềm Flushing Meadows

Trên trang cá nhân Instagram, tay vợt vừa bước sang tuổi 20 chia sẻ: "Sau khi kiểm tra và bắt đầu điều trị vùng bụng, tôi cùng đội ngũ nhận thấy mình cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn, qua đó có thể tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao."

Thêm 1 ngôi sao rút lui khỏi US Open 2026

Cơn đau bắt đầu xuất hiện từ giải Masters 1000 Cincinnati, buộc đại diện Nam Mỹ phải bỏ cuộc giữa chừng. Dù đã lập tức quay trở lại Brazil để tiến hành các liệu trình y tế chuyên sâu, quỹ thời gian ngắn ngủi trước ngày khởi tranh giải đấu cuối cùng trong năm không đủ để anh đạt trạng thái thể lực lý tưởng nhất.

Thay vì mạo hiểm với sự nghiệp thi đấu lâu dài, Fonseca chấp nhận bỏ lỡ một sân chơi mang nhiều ý nghĩa cảm xúc. Mục tiêu trước mắt của anh là tập trung trị liệu nhằm kịp góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia tranh tài tại Davis Cup vào tháng 9 tới.

Hiện tượng Roland Garros và dấu ấn đỉnh cao

Sự vắng mặt của Fonseca để lại nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu, bởi anh đang trải qua mùa giải thi đấu bùng nổ bậc nhất sự nghiệp. Sao mai người Brazil từng tạo nên cơn sốt chấn động tại Roland Garros khi lọt vào tới vòng tứ kết.

Djokovic từng dành rất nhiều lời khen cho ngôi sao sáng của quần vợt Brazil

Trên hành trình kỳ diệu trên mặt sân đất nện Paris, Fonseca đã xuất sắc đánh bại các tên tuổi hàng đầu thế giới như Casper Ruud và huyền thoại Novak Djokovic, nhận về vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn nhờ lối đánh giàu năng lượng và tâm lý thi đấu vững vàng.

Khủng hoảng lực lượng làm đảo lộn cục diện US Open 2026

Fonseca không phải trường hợp vắng mặt đáng tiếc duy nhất. Trước đó, đương kim số một thế giới Jannik Sinner đã phải rút lui vì chấn thương đầu gối phải. Jack Draper cũng không thể tranh tài do vấn đề ở cánh tay, trong khi cựu số bốn thế giới Holger Rune tiếp tục vắng bóng sau tổn thương nghiêm trọng ở gân Achilles.

Việc hàng loạt tên tuổi lớn rút lui khiến bức tranh cạnh tranh danh hiệu tại New York trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, đương kim vô địch Carlos Alcaraz – người vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương – đang đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ ngai vàng khi vòng đấu chính đơn nam chính thức khởi tranh vào ngày 30/8.