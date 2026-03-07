Tai nghe Kinera Sylvie: Thiết kế biến hình độc đáo giữa open-ear và in-ear Kinera Sylvie giải quyết bài toán lựa chọn giữa khả năng nhận biết môi trường và khả năng cách âm nhờ cơ chế vòi dẫn âm có thể thu gọn, đi kèm hệ thống driver hybrid cao cấp.

Trong thị trường thiết bị âm thanh cá nhân, người dùng thường phải đối mặt với sự đánh đổi: chọn tai nghe in-ear để có khả năng cách âm tốt, hoặc chọn tai nghe open-ear để duy trì nhận thức về môi trường xung quanh. Kinera, thương hiệu âm thanh nổi tiếng, vừa chính thức ra mắt mẫu tai nghe clip-on Sylvie nhằm xóa bỏ ranh giới này bằng một giải pháp kỹ thuật sáng tạo.

Tai nghe clip-on Kinera Sylvie có thể sử dụng ở chế độ open-ear hoặc in-ear.

Cơ chế vòi dẫn âm thu gọn: Chìa khóa của sự linh hoạt

Điểm đột phá lớn nhất trên Kinera Sylvie chính là thiết kế "dual-wear" (đeo kép). Thay vì cố định một kiểu dáng, thiết bị này sử dụng các vòi dẫn âm (acoustic nozzles) có khả năng thu gọn hoặc mở rộng thông qua thao tác xoay đơn giản.

Khi ở chế độ open-ear, tai nghe cho phép người dùng lắng nghe âm nhạc trong khi vẫn nhận biết được âm thanh từ môi trường, phù hợp cho việc di chuyển ngoài đường hoặc tập luyện thể thao. Khi cần không gian tĩnh lặng để thưởng thức âm nhạc chi tiết hơn, người dùng chỉ cần xoay để mở rộng vòi dẫn, sau đó lắp thêm nút tai (ear tips) để biến thiết bị thành một cặp tai nghe in-ear thực thụ với khả năng cách âm thụ động hiệu quả.

Kinera Sylvie sử dụng vòi dẫn âm có thể thu gọn để cho phép sử dụng như tai nghe in-ear hoặc open-ear.

Cấu trúc Driver Hybrid: Sự kết hợp giữa Planar và Dynamic

Về mặt kỹ thuật âm thanh, Kinera Sylvie không hề kém cạnh các mẫu tai nghe chuyên dụng. Hãng đã trang bị hệ thống driver kép (dual-driver) để tối ưu hóa mọi dải tần:

Driver Planar 7mm: Đảm nhiệm việc tái tạo dải tần số cao, mang lại sự chi tiết và độ trong trẻo đặc trưng của công nghệ từ tính phẳng.

Đảm nhiệm việc tái tạo dải tần số cao, mang lại sự chi tiết và độ trong trẻo đặc trưng của công nghệ từ tính phẳng. Driver Dynamic 10mm: Phụ trách dải trung và trầm, giúp âm thanh có độ dày, lực bass mạnh mẽ và tự nhiên.

Sự kết hợp này cho phép tai nghe bao phủ dải tần từ 20 Hz đến 20 kHz, đảm bảo trải nghiệm âm nhạc mượt mà và cân bằng suốt cả ngày dài.

Công nghệ kết nối và tính năng thông minh

Kinera Sylvie là một trong những mẫu tai nghe tiên phong hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0, đi kèm các codec âm thanh tiêu chuẩn như SBC và AAC. Mặc dù trọng lượng mỗi bên tai chỉ vỏn vẹn 5,8g, thiết bị vẫn được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.

Thông qua ứng dụng đi kèm trên điện thoại thông minh, người dùng có thể tùy chỉnh EQ (bộ cân bằng âm thanh) và thiết lập các chế độ giảm tiếng ồn khi đàm thoại. Đặc biệt, Kinera còn tích hợp trợ lý ảo AI hỗ trợ trò chuyện và dịch thuật trực tiếp, biến chiếc tai nghe thành một công cụ hỗ trợ công việc đắc lực.

Kinera Sylvie có các tùy chọn màu đen phối xanh tím hoặc trắng phối vàng champagne.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật chính của Kinera Sylvie:

Thông số Chi tiết Loại Driver Hybrid (7mm Planar + 10mm Dynamic) Dải tần đáp ứng 20 Hz - 20 kHz Kết nối Bluetooth 6.0 (SBC, AAC) Trọng lượng 5,8 g mỗi bên Tính năng Chống văng nước, Trợ lý AI, Tùy chỉnh EQ Giá niêm yết 159 USD

Sản phẩm hiện có hai tùy chọn màu sắc tinh tế: Trắng phối vàng champagne và Đen phối xanh tím. Với mức giá 159 USD, Kinera Sylvie hứa hẹn là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc tai nghe không dây nhờ thiết kế cơ khí độc bản và cấu hình âm thanh chất lượng cao.