Tai nghe Shokz OpenDots 2 ra mắt tại Việt Nam: Âm thanh Dolby Audio, pin 40 giờ Shokz OpenDots 2 chính thức cập bến thị trường Việt Nam với thiết kế open-ear siêu nhẹ, công nghệ Dolby Audio cùng thời lượng pin lên đến 40 giờ.

Shokz vừa chính thức trình làng mẫu tai nghe open-ear thế hệ mới mang tên OpenDots 2 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng năng động, kết hợp giữa trải nghiệm đeo thoải mái, khả năng nhận biết môi trường xung quanh và chất lượng âm thanh được cải tiến nhờ công nghệ Dolby Audio.

Thiết kế open-ear tối ưu sự thoải mái và độ linh hoạt

Lối thiết kế tai nghe dạng mở (open-ear) đang trở thành xu hướng được người dùng thể thao và vận động ngoài trời ưa chuộng. Shokz OpenDots 2 sở hữu kiểu dáng ôm nhẹ lấy hốc tai với trọng lượng siêu nhẹ, giúp giảm thiểu tối đa áp lực lên vành tai so với các dòng tai nghe nhét tai (in-ear) truyền thống.

Khác với cơ chế bịt kín ống tai dễ gây cảm giác bí bách hay đau nhức khi đeo lâu, thiết kế mở của OpenDots 2 cho phép người dùng đeo thiết bị suốt cả ngày dài. Bên cạnh sự thoải mái, thiết kế này còn giúp người nghe duy trì sự nhận biết với môi trường xung quanh, tăng cường độ an toàn khi chạy bộ hoặc di chuyển trên đường.

Cải tiến chất âm nhờ công nghệ Dolby Audio

Hạn chế lớn nhất của các dòng tai nghe open-ear thường nằm ở dải âm trầm (bass) và độ chi tiết do không có nút đệm tai tích hợp. Trên OpenDots 2, Shokz giải quyết thách thức này bằng việc tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Audio.

Việc trang bị chuẩn âm thanh này giúp tái tạo không gian âm thanh vòm chân thực, tăng cường độ sâu cho dải bass và giữ cho các dải âm trung, cao được tách bạch. Nhờ đó, thiết bị có khả năng thể hiện tốt nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ các bản nhạc ballad nhẹ nhàng đến những giai điệu sôi động.

Thời lượng pin 40 giờ đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao

Bên cạnh yếu tố thiết kế và âm thanh, thời lượng pin của sản phẩm cũng nhận được nâng cấp đáng kể. Shokz OpenDots 2 cung cấp tổng thời gian sử dụng đạt mốc 40 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc đi kèm.

Thời lượng pin dài giúp người dùng yên tâm sử dụng trong các chuyến du lịch, công tác hoặc duy trì lịch tập luyện thể thao cường độ cao trong nhiều ngày mà không cần sạc lại thường xuyên.

Lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc tai nghe thể thao

Sự kết hợp giữa thiết kế open-ear mỏng nhẹ, chuẩn âm thanh Dolby Audio và thời lượng pin 40 giờ giúp Shokz OpenDots 2 trở thành một lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc tai nghe dành cho người vận động. Mẫu tai nghe này giải quyết hiệu quả sự cân bằng giữa trải nghiệm âm nhạc cá nhân và sự an toàn khi quan sát môi trường xung quanh.