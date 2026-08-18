Thông tin Tại sao chất liệu inox 304 là tiêu chuẩn bắt buộc của nồi nấu phở cao cấp? Khi bắt đầu mở quán ăn, chi phí trang thiết bị luôn là bài toán khiến nhiều chủ quán cân nhắc kỹ lưỡng. Để tiết kiệm ngân sách ban đầu, không ít người chọn giải pháp mua lại nồi phở điện thanh lý hoặc các dòng nồi giá rẻ trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên, đằng sau mức giá "rẻ bất ngờ" đó có thể là những rủi ro về độ bền thiết bị, điều kiện vệ sinh và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Rủi ro từ nồi phở giá rẻ sử dụng vật liệu kém chất lượng

Một số dòng nồi phở điện giá rẻ trên thị trường có thể sử dụng vật liệu không rõ nguồn gốc, inox mỏng, chất lượng gia công thấp hoặc bề mặt hoàn thiện kém nhằm giảm chi phí sản xuất. Đây là rủi ro tiềm ẩn khi thiết bị phải vận hành liên tục trong môi trường nhiệt độ cao và thường xuyên tiếp xúc với nước dùng, muối, gia vị hay các thành phần có tính axit.

Sau thời gian dài sử dụng, vật liệu kém chất lượng có thể xuất hiện tình trạng xỉn màu, hoen ố, biến dạng, khó vệ sinh hoặc hình thành các điểm ăn mòn trên bề mặt. Những dấu hiệu này không chỉ làm giảm độ bền của nồi mà còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và hiệu quả vận hành trong khu vực bếp.

Đối với các sản phẩm thanh lý hoặc hàng giá rẻ không có thông tin rõ ràng về chất liệu và nguồn gốc sản xuất, người mua càng khó đánh giá chính xác chất lượng thực tế nếu chỉ quan sát bên ngoài. Vì vậy, thay vì chỉ lựa chọn theo giá bán, chủ quán nên ưu tiên những thiết bị có vật liệu rõ ràng, chất lượng gia công tốt và phù hợp với cường độ sử dụng lâu dài.

Rủi ro từ nồi phở sử dụng vật liệu kém chất lượng

Thử nghiệm 720 giờ: Kiểm chứng độ bền của Inox 304

Để hạn chế những rủi ro về độ bền và vệ sinh trong quá trình chế biến, Inox 304 được ưu tiên sử dụng trên các dòng nồi nấu phở cao cấp. Nhờ khả năng chống ăn mòn tốt, vật liệu này phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước dùng nóng, muối, gia vị và các thành phần có tính axit.

Trong thử nghiệm kéo dài 720 giờ, tương đương 30 ngày đêm liên tục, Inox 304 dùng để chế tạo nồi phở được ngâm và gia nhiệt trong môi trường nước có hàm lượng muối và axit chanh cao, tương tự điều kiện thường gặp khi nấu nước dùng. Mục đích là kiểm tra khả năng chống ăn mòn và độ ổn định của vật liệu khi sử dụng trong thời gian dài.

Kết quả ghi nhận cho thấy bề mặt Inox 304 vẫn giữ được độ sáng, không xuất hiện dấu hiệu hoen gỉ hay vết rỗ ăn mòn rõ rệt sau thời gian thử nghiệm. Điều này cho thấy Inox 304 có khả năng chịu tác động tốt trong môi trường có muối và axit, phù hợp với các thiết bị phải vận hành thường xuyên tại nhà hàng, quán ăn.

Độ bền của nồi nấu phở có chất liệu từ inox 304

NEWSUN – Giải pháp đầu tư dài hạn với nồi phở Inox 304

Thấu hiểu tầm quan trọng của chất liệu đối với độ bền thiết bị và quá trình chế biến thực phẩm, Điện máy NEWSUN – thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị chế biến thực phẩm và bếp công nghiệp – chú trọng phát triển các dòng nồi phở điện sử dụng Inox 304, hướng đến nhu cầu vận hành lâu dài tại quán ăn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ẩm thực.

Nồi phở điện NEWSUN

Một trong những điểm nổi bật của nồi phở điện NEWSUN là việc sử dụng Inox 304 cho phần thân nồi và các bộ phận quan trọng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nhờ khả năng chống ăn mòn tốt, vật liệu này phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước dùng nóng, muối và gia vị. Nếu được vận hành và bảo dưỡng đúng cách, thiết bị có thể duy trì tuổi thọ trên 10 năm, qua đó giúp chủ quán hạn chế đáng kể chi phí sửa chữa và thay thế trong quá trình kinh doanh.

Nồi nấu phở NEWSUN sử dụng vật liệu inox 304 cao cấp

Bên cạnh độ bền, nồi phở NEWSUN còn giữ nhiệt tốt nhờ thiết kế nhiều lớp kết hợp foam cách nhiệt, giúp hạn chế thất thoát nhiệt và hỗ trợ tiết kiệm điện khi vận hành liên tục

Không chỉ mang lại giá trị về mặt vận hành, nồi phở Inox 304 còn góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho quán ăn. Bề mặt sáng, sạch và dễ vệ sinh giúp khu vực chế biến luôn giữ được vẻ chỉn chu. Với những quán bố trí nồi phở tại vị trí khách hàng có thể quan sát trực tiếp, một thiết bị sạch sẽ, không hoen gỉ cũng góp phần tạo cảm giác yên tâm và nâng cao mức độ tin tưởng của thực khách.

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