Tại sao Cristiano Ronaldo luôn đứng nghiêng người khi hát quốc ca Bồ Đào Nha? Tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì thói quen đứng nghiêng người khi hát quốc ca để hướng về quốc kỳ, thể hiện sự tôn kính và quyết tâm trong kỳ đại hội cuối cùng.

Tại Toronto, khi ánh đèn sân vận động rực sáng chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026, mọi ống kính máy quay đều hướng về Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, người đội trưởng vĩ đại của "Selecao châu Âu" vẫn đang miệt mài đi tìm mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình: chiếc cúp vàng thế giới.

Ronaldo luôn đứng nghiêng người khi hát quốc ca. Ảnh: Getty Images.

Biểu tượng của lòng tôn kính quốc kỳ

Trong nghi thức hát quốc ca trước mỗi trận đấu, trong khi các đồng đội đứng thành hàng ngang và khoác vai nhau hướng về phía khán đài chính, Ronaldo thường xuyên chọn một tư thế khác biệt. Anh đứng nghiêng người, tách biệt nhẹ về mặt góc độ so với đội hình xuất phát. Đây không phải là hành động thiếu gắn kết, mà thực tế là một cử chỉ mang đậm tính biểu tượng.

Lý do đằng sau thói quen này là việc Ronaldo muốn hướng ánh mắt trực tiếp về phía quốc kỳ Bồ Đào Nha đang được treo trên khán đài. Thay vì nhìn thẳng vào khoảng không hoặc máy quay, người đội trưởng muốn đối diện với biểu tượng thiêng liêng nhất của quê hương trong giây phút thiêng liêng nhất trước giờ bóng lăn.

Sự kiên định giữa những thay đổi

Đáng chú ý, tại kỳ World Cup năm nay, Ban tổ chức đã có những thay đổi nhất định trong nghi thức khi yêu cầu các đội bóng đứng quanh vòng tròn trung tâm thay vì đứng trước khu vực ban huấn luyện như trước đây. Tuy nhiên, thay đổi về mặt hình thức không làm lung lay truyền thống cá nhân của siêu sao 41 tuổi. Ronaldo vẫn duy trì góc đứng nghiêng đặc trưng, đảm bảo rằng tầm nhìn của anh luôn kết nối với lá cờ đỏ xanh.

Hành trình tại Bắc Mỹ lần này được xem là "vũ điệu cuối cùng" của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Hình ảnh Ronaldo trang nghiêm hướng về quốc kỳ không chỉ là một nghi thức cá nhân quen thuộc, mà còn là lời khẳng định về quyết tâm cống hiến trọn vẹn những giọt mồ hôi cuối cùng để mang vinh quang về cho dân tộc. Đối với Ronaldo, mỗi trận đấu tại World Cup 2026 không chỉ là một cuộc cạnh tranh thể thao, mà là một sứ mệnh mang tính biểu tượng cao cả.