Thông tin Tại sao shophouse Sun Urban City thu hút nhà đầu tư? Shophouse Sun Urban City đang trở thành tâm điểm trên bản đồ bất động sản Hà Nam, chinh phục giới đầu tư nhờ vị trí đắc địa tại trung tâm phường Hà Nam, khu đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội.

Được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, shophouse tại dự án nằm trên tuyến phố lễ hội sầm uất, liền kề công viên Sun World 20ha và trung tâm hành chính mới.

Sở hữu thiết kế 4 tầng + 1 hầm + tum, pháp lý lâu dài cùng khả năng kết hợp an cư, kinh doanh và cho thuê, sản phẩm này mở ra cơ hội sinh lời bền vững và gia tăng giá trị theo thời gian.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết lý do shophouse Sun Group Hà Nam hấp dẫn nhà đầu tư. Hãy cùng khám phá ngay!

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết những thông tin về dự án và phân tích của ông Lưu Trung Quân - CEO SaleReal về tiềm năng đầu tư, bấm xem ngay tại: SUN URBAN CITY

Lý do shophouse Sun Urban City thu hút nhà đầu tư

Shophouse Sun Urban nổi bật nhờ khả năng kết hợp giữa ở, cho thuê và kinh doanh trong cùng một sản phẩm. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm phường Hà Nam, các căn nhà phố thương mại này còn được hưởng lợi từ hạ tầng bài bản, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng sinh lời bền vững.

Vị trí chiến lược – Trung tâm giao thương tương lai

Tọa lạc ngay trục đường chính trong đại đô thị Sun Urban City – tuyến phố lễ hội dài 1,5km, liền kề công viên giải trí Sun World 20ha và trung tâm hành chính mới của Hà Nam, shophouse sở hữu vị trí đắc địa không thể thay thế.

Khu vực này sẽ trở thành tâm điểm về giao thương – dịch vụ – du lịch của cả tỉnh Ninh Bình trong tương lai gần, nhờ kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và đường sắt cao tốc Bắc – Nam (đang quy hoạch).

Phối cảnh shophouse Sun Urban City với lợi thế nằm trên trục đường lễ hội của dự án

Vị trí này đảm bảo lưu lượng người qua lại cao, thuận tiện cho khai thác thương mại, đồng thời mang đến triển vọng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian khi đô thị hoàn thiện.

Hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group

Shophouse Sun Urban City không tồn tại đơn lẻ, mà là một phần quan trọng của đại đô thị 420ha được quy hoạch bài bản với hệ sinh thái sống – vui chơi – làm việc trọn vẹn.

Mỗi căn nhà phố được đặt tại các trục đường chính như đại lộ 68m, tuyến phố lễ hội, trục cảnh quan ven sông..Các trục này đều được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và lưu thông, giúp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng cũng như khả năng kinh doanh ổn định.

Thiết kế đa công năng: Vừa an cư, vừa kinh doanh hiệu quả

Các căn shophouse Sun Hà Nam có thiết kế 4 tầng + 1 tầng hầm + tum, tối ưu không gian cho nhiều mục đích sử dụng: kinh doanh tầng trệt, sinh hoạt gia đình ở tầng trên, tầng hầm để làm kho hoặc không gian phụ trợ (quầy bar, xưởng nhỏ...).

Phong cách kiến trúc Indochine hiện đại kết hợp yếu tố bản địa tạo nên sự sang trọng, vừa phù hợp với nhu cầu kinh doanh thương hiệu, vừa mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp.

Phối cảnh không gian kinh doanh sầm uất tại shophouse Sun Group Hà Nam

Việc tích hợp công năng sống – kinh doanh – cho thuê trong một bất động sản giúp nhà đầu tư không chỉ sinh lời mà còn kiểm soát được dòng tiền hiệu quả.

Dòng khách hàng lớn và đa dạng

Tuyến phố lễ hội, công viên giải trí, quảng trường trung tâm và hệ thống tiện ích cộng đồng sẽ là nơi thu hút lượng lớn khách vãng lai đến mua sắm, trải nghiệm và du lịch.

Bên cạnh đó, khu đô thị dự kiến có hơn 15.000 căn hộ, biệt thự và nhà phố, là nơi sinh sống của cộng đồng cư dân quy mô lớn – tạo nguồn khách hàng ổn định cho các loại hình kinh doanh như quán café, nhà hàng, showroom, chuỗi bán lẻ, hiệu thuốc, văn phòng công ty...

Chưa kể đến nhóm khách hàng chất lượng cao đến từ các khu công nghiệp lân cận như Kim Bảng, Châu Sơn, Đồng Văn… cũng là đối tượng tiềm năng thuê/mua sản phẩm shophouse để kinh doanh hoặc sử dụng.

Khả năng khai thác dài hạn và linh hoạt

Với pháp lý sở hữu lâu dài, nhà đầu tư hoàn toàn có thể triển khai chiến lược đầu tư linh hoạt:

Kinh doanh trực tiếp các lĩnh vực có nhu cầu cao: ăn uống, làm đẹp, giáo dục, thời trang…

Cho thuê mặt bằng tầng trệt và ở tại các tầng trên.

Hoặc đầu tư cải tạo để chuyển đổi mục đích sử dụng theo nhu cầu thị trường.

Bản thân sản phẩm shophouse trong đô thị quy hoạch lớn như Sun Urban City luôn được định vị ở phân khúc cao cấp, dễ thu hút thương hiệu lớn hoặc khách thuê lâu dài.

Shophouse Sun Urban City hội tụ đầy đủ yếu tố của một sản phẩm đầu tư "giá trị thực – nhu cầu thật – tiềm năng tăng trưởng dài hạn". Thiết kế ưu việt, vị trí chiến lược, cùng hệ sinh thái đồng bộ giúp sản phẩm này không chỉ hấp dẫn trong giai đoạn mở bán mà còn bền vững trong suốt chu kỳ vận hành.

Nếu quý khách đang tìm kiếm một loại hình bất động sản có thể kết hợp linh hoạt giữa kinh doanh, khai thác và sinh sống – thì shophouse tại dự án chính là một lựa chọn đáng cân nhắc.

