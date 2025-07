Chiều tối 10/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang làm việc với tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường và bị người dân đuổi bắt giao cho cơ quan Công an xử lý.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 10/7, Hoàng Tấn Lực sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 47C-239.65 lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi điều khiển xe đến đoạn trước trụ đèn số 40, km 04 Quốc lộ 27 thuộc địa phận phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra va chạm với xe ô-tô bán tải biển kiểm soát 47C-165.69 do Đặng Văn Lịch, sinh năm 1985, trú tại thôn 7, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước; sau đó xe bán tải biển kiểm soát 47C-239.65 tiếp tục va chạm với xe đạp điện do cháu Lương Ngọc Bảo Hân, sinh năm 2014, trú tại thôn 4, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk; là học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi tai nạn xảy ra, Hoàng Tấn Lực điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 47C-239.65 rời khỏi hiện trường, nhưng người dân đã đuổi theo bắt giữ Hoàng Tấn Lực và xe ô-tô bán tải bàn giao cho Công an phường Tân Lập xử lý.

Chiếc xe đạp điện bị tai nạn tại hiện trường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến Lương Ngọc Bảo Hân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; cả ba phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với Hoàng Tấn Lực và Đặng Văn Lịch, cả hai đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Hoàng Tấn Lực điều khiển xe ô-tô không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành làm việc với người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông để xử lý theo quy định.