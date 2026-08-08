Tái xuất sau 20 tháng vắng bóng, Mykhaylo Mudryk khó chen chân vào đội hình Chelsea Màn tái xuất sau 20 tháng của Mykhaylo Mudryk mang lại nhiều cảm xúc, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt tại Chelsea khiến anh cần một bản hợp đồng cho mượn.

Khoảnh khắc Mykhaylo Mudryk bước qua đường biên để tiến vào sân trong trận gặp Juventus đã mang lại những cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Chelsea. Đó là cái kết cho hành trình 20 tháng dài đằng đẵng ngồi ngoài vì án đình chỉ thi đấu liên quan đến doping, kể từ trận đấu cuối cùng của anh vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, khi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài lắng xuống, tuyển thủ người Ukraine phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: Chelsea của năm 2026 đã vận hành theo một quỹ đạo hoàn toàn khác.

Mykhaylo Mudryk trở lại thi đấu sau án doping. Ảnh: Getty Images

Bức tường cạnh tranh dưới thời HLV Xabi Alonso

Trong thời gian Mudryk vắng mặt, chiếc ghế huấn luyện tại Stamford Bridge đã liên tục biến động, từ Enzo Maresca cho đến các huấn luyện viên tạm quyền, trước khi chính thức thuộc về Xabi Alonso. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể đồng cảm với nỗ lực trở lại của học trò, nhưng trên phương diện chuyên môn, ông là một chiến lược gia thực dụng và luôn đặt tính hiệu quả lên hàng đầu.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso đẩy Mudryk xuống cuối danh sách ưu tiên ở vị trí hành lang cánh. Hiện tại, Chelsea đang sở hữu hàng loạt lựa chọn chất lượng vượt trội:

Morgan Rogers: Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 117 triệu bảng. Sự đa năng cùng phong độ đỉnh cao giúp tuyển thủ Anh mặc nhiên chiếm suất đá chính bên hành lang trái.

Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 117 triệu bảng. Sự đa năng cùng phong độ đỉnh cao giúp tuyển thủ Anh mặc nhiên chiếm suất đá chính bên hành lang trái. Jamie Gittens: Ngôi sao trẻ liên tục bùng nổ trong giai đoạn tiền mùa giải với khả năng tạo đột biến và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng.

Ngôi sao trẻ liên tục bùng nổ trong giai đoạn tiền mùa giải với khả năng tạo đột biến và đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng. Pedro Neto: Dù đang nhận được sự quan tâm từ Manchester City, Neto vẫn duy trì các thông số bàn thắng và kiến tạo ấn tượng nhất trong số các cầu thủ chạy cánh của đội bóng.

Ở tuổi 25, Mudryk không còn thuộc nhóm tài năng trẻ để câu lạc bộ kiên nhẫn chờ đợi quá trình phát triển. Hình ảnh của anh hiện tại vẫn không khác nhiều so với một "viên kim cương thô" chưa qua mài giũa như thời điểm hai năm trước.

Bài toán số lượng trận đấu và lối thoát cho Mudryk

Thách thức lớn nhất đối với Mudryk nằm ở quỹ thời gian ra sân. Do không tham dự cúp châu Âu mùa này, Chelsea chỉ thi đấu tối đa 51 trận trên mọi đấu trường. Lịch thi đấu không quá dày đặc đồng nghĩa với việc HLV Xabi Alonso ít có lý do để xoay tua đội hình rộng rãi. Nếu tiếp tục ở lại Stamford Bridge để chấp nhận vai trò kép phụ, sự nghiệp của tiền đạo người Ukraine đứng trước nguy cơ sa lầy.

Để cứu vãn sự nghiệp, một bản hợp đồng cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng này là phương án tối ưu cho cả hai bên. Lối chơi cởi mở, chú trọng chuyển trạng thái nhanh tại Bundesliga được đánh giá là môi trường hoàn hảo để phát huy tối đa tốc độ của Mudryk. Trong khi đó, một giải đấu chú trọng tư duy chiến thuật như Serie A sẽ giúp anh hoàn thiện những kỹ năng chơi bóng còn thiếu sót.

Mykhaylo Mudryk khó lòng trụ lại Chelsea. Ảnh: Getty Images

Với mức lương khoảng 100.000 bảng/tuần, thương vụ cho mượn Mudryk nằm trong tầm khả thi tài chính của nhiều câu lạc bộ châu Âu. Hai tuần cuối của thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ là thời điểm then chốt. Việc tạm thời chia tay Stamford Bridge không phải là bước lùi thất bại, mà là quyết định cần thiết để Mudryk tìm lại phong độ, đồng thời giúp Chelsea bảo toàn giá trị cho khoản đầu tư của mình.