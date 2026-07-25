Take-Two quét sạch video AI giả mạo GTA 6: Tín hiệu Trailer 3 ra mắt? Hãng phát hành Take-Two Interactive đang tích cực gỡ bỏ các video tạo bằng AI giả mạo GTA 6 trên YouTube, dấy lên dự đoán về thời điểm ra mắt Trailer 3.

Hãng phát hành Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar Games, vừa thực hiện đợt truy quét bản quyền quy mô lớn nhắm vào các video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo nội dung game Grand Theft Auto VI (GTA 6). Động thái pháp lý này xuất hiện trong bối cảnh người hâm mộ đang mong chờ Trailer 3 chính thức trước thời điểm game phát hành dự kiến vào tháng 11.

Cuộc chiến chống lại nội dung giả mạo từ AI

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) phát triển đã khiến các nội dung do người hâm mộ tự sản xuất đạt độ chân thực cao, dễ gây hiểu lầm cho cộng đồng. Kênh YouTube Vice Nation là một trong những mục tiêu chính của đợt quét bản quyền lần này khi thường xuyên đăng tải các đoạn video chứa hình ảnh hai nhân vật chính Lucia và Jason trong nhiều hoạt động như đi mua sắm hay lái xe tay ga.

Lucia and Jason from GTA 6 shown

Nhiều đoạn phim này trông giống như các bản rò rỉ chính thức từ Rockstar Games. Hàng loạt video đã lập tức bị gỡ bỏ với thông báo nội dung bị vô hiệu hóa do báo cáo vi phạm bản quyền từ chủ sở hữu. Dù luật bản quyền liên quan đến nội dung do AI tạo ra vẫn còn nhiều điểm mờ, Take-Two vẫn quyết liệt can thiệp đối với các tài khoản sử dụng tài nguyên, biểu trưng hoặc đặt tiêu đề khiến người xem nhầm lẫn rằng Trailer 3 của GTA 6 đã xuất hiện.

Bước dọn đường cho chiến dịch truyền thông chính thức

Động thái siết chặt bản quyền qua thông báo DMCA (Đạo luật bản quyền kỹ thuật số) từ Take-Two nhận được sự quan tâm lớn trên các diễn đàn như Reddit và X. Nhiều người hâm mộ nhận định nhà phát triển đang làm sạch các nền tảng truyền thông trước khi công bố đoạn phim quảng bá chính thức tiếp theo. Việc để các video AI giả mạo tồn tại có thể gây nhầm lẫn diện rộng về chất lượng đồ họa cũng như tính năng thực tế của tựa game.

Kể từ tháng 5/2025, Rockstar Games chưa ra mắt thêm trailer mới nào dù hoạt động đặt hàng trước trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S vẫn đang diễn ra. Các phân tích chỉ ra rằng Take-Two thường công bố trailer mới ngay trước hoặc đúng ngày báo cáo tài chính hàng quý. Với cuộc họp tài chính tiếp theo diễn ra vào ngày 7/8, việc phát hành Trailer 3 không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của người chơi mà còn giải tỏa mối lo ngại của các nhà đầu tư về tiến độ ra mắt sản phẩm.