Thông tin Tạm biệt tiếng hú rít chói tai: Bí quyết chọn mua loa kéo cân mọi bữa tiệc Các thiết bị loa kéo đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng đam mê ca hát. Thiết bị khẳng định sức hút qua chất âm sống động đáp ứng nhu cầu tiệc tùng. Nhằm tìm hiểu các bí quyết chọn mua dòng sản phẩm này, phần thông tin tiếp theo sẽ phân tích rõ hơn.

Kinh nghiệm chọn mua loa kéo chất lượng

Để chọn chiếc loa kéo phù hợp với nhu cầu cho không gian tiệc tùng, người dùng có thể tham khảo các kinh nghiệm chọn mua chất lượng dưới đây:

Chọn loa kéo cho phù hợp nhu cầu sử dụng

Chức năng phổ biến và được ưa chuộng của loa kéo chính là phục vụ nhu cầu phát nhạc giải trí hoặc hát karaoke. Đối với mục đích này, người dùng cần ưu tiên lựa chọn những thiết bị có khả năng tái tạo âm thanh thật hay, chi tiết và luôn duy trì được sự ổn định.

Người dùng cũng nên cân nhắc các dòng loa sở hữu mức công suất vừa phải, không quá lớn nhằm tối ưu hóa việc tiết kiệm điện năng. Đặc biệt, thiết bị cần được trang bị bàn điều khiển với đầy đủ các nút tinh chỉnh treble, bass và echo để dễ dàng căn chỉnh giọng hát theo ý muốn.

Lưu ý đến diện tích sử dụng và mức công suất loa

Không gian càng rộng lớn thì càng đòi hỏi thiết bị sở hữu công suất cao. Nếu sử dụng loa công suất nhỏ trong khu vực quá rộng, âm thanh sẽ không đủ độ to, rõ ràng và thiếu đi sự lan tỏa, làm giảm đi trải nghiệm giải trí.

Ngược lại, việc đặt một chiếc loa kéo công suất quá khủng trong căn phòng nhỏ hẹp sẽ dẫn đến hiện tượng dội âm từ tường hay trần nhà, gây ra tiếng hú rít khó chịu. Dưới đây là những gợi ý thông số để bạn dễ dàng tham khảo:

Diện tích dưới 10m2: Ưu tiên mức công suất từ 100W trở xuống.

Ưu tiên mức công suất từ 100W trở xuống. Diện tích từ 10 - 20m2: Phù hợp với mức công suất từ 100 - 150W.

Phù hợp với mức công suất từ 100 - 150W. Diện tích từ 20 - 30m2: Nên chọn mức công suất từ 150 - 200W.

Nên chọn mức công suất từ 150 - 200W. Diện tích trên 30m2: Đòi hỏi mức công suất lớn hơn 200W.

Chú ý đến chất lượng âm thanh

Một kinh nghiệm mua loa kéo quan trọng là đánh giá chất lượng âm thanh. Các mẫu loa trên thị trường hiện nay đều được tích hợp đầy đủ các chế độ tinh chỉnh như echo, treble hay bass, nhưng trải nghiệm thực tế mới là yếu tố quyết định.

Người dùng nên yêu cầu thử loa kỹ lưỡng trước khi mua ngay tại cửa hàng. Thận trọng kiểm tra xem âm thanh phát ra có bị rè, xuất hiện tiếng hú rít hay gặp phải bất kỳ vấn đề bất thường nào khác hay không.

Các loại loa kéo cho các bữa tiệc phổ biến hiện tại

Để chọn chiếc loa kéo phù hợp với nhu cầu cho không gian tiệc tùng, người dùng có thể tham khảo các loại loa phổ biến trên thị trường dưới đây:

Loa JBL PartyBox Club 120

Loa JBL Partybox Club 120 là mẫu loa JBL được thiết kế dành riêng cho những buổi tiệc tùng sôi động.Sản phẩm được tích hợp hai củ loa trầm cùng hai củ loa treble, cung cấp sức mạnh vận hành đạt mức tối đa 160W.

Thiết kế dành cho tiệc tùng mang lại trải nghiệm bùng nổ

Điểm nhấn đáng chú ý là sự kết hợp giữa công nghệ JBL Original Pro Sound cùng chế độ Bass Boost, giúp thiết bị mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng. Mẫu loa này còn sở hữu thời lượng pin tới 12 tiếng ấn tượng, độ bền bỉ cao với khả năng kháng nước IPX4.

Loa JBL PartyBox Stage 320

Loa JBL PartyBox Stage 320 mang đến khả năng phát nhạc sôi động và mạnh mẽ nhờ sở hữu công suất hoạt động ấn tượng lên đến 240W. Đi kèm với đó là thời lượng pin bền bỉ, cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong suốt 18 giờ đồng hồ mà không lo gián đoạn.

Hệ thống đèn LED cùng chất âm mạnh mẽ.

Thêm vào đó, mẫu loa này còn được tích hợp công nghệ Bluetooth 5.4 tiên tiến cùng khả năng kết nối linh hoạt thông qua ứng dụng JBL PartyBox trên điện thoại. Thiết bị cũng được trang bị chuẩn kháng nước IPX4 an toàn, kết hợp cùng hệ thống đèn LED bắt mắt để tăng thêm phần rực rỡ cho mọi bữa tiệc.

Loa Bluetooth JBL Partybox 520

Loa Bluetooth JBL Partybox 520 mang đến không gian âm nhạc bùng nổ nhờ sở hữu mức công suất siêu khủng lên đến 400W. Điểm nhấn nổi bật của loa kéo này là công nghệ AI Sound Boost hiện đại, tự động hiệu chỉnh và cân bằng các dải âm bass, treble, mid cho phù hợp với thể loại nhạc.

Thiết kế đậm chất party cùng đèn LED độc đáo.

Mẫu loa này còn thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thiết kế đậm chất trẻ trung cùng hệ thống đèn LED vòng sáng kép rực rỡ. Hơn thế nữa, tính năng Auracast được tích hợp cho phép kết nối nhiều loa với nhau, giúp tạo nên một hệ thống âm thanh hoành tráng và mạnh mẽ.

Mua loa kéo uy tín ở đâu?

Hiện nay các mẫu loa kéo, loa JBL đang được phân phối tại CellphoneS với mức chi phí ưu đãi. Khách hàng sẽ được phục vụ tận tâm khi mua hàng cùng nhiều chương trình khuyến mãi. Hãy đến ngay với hệ thống CellphoneS để rinh ngay các mẫu loa kéo với chất âm vượt trội này.